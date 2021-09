Regeringen vil godkende flerkoneri og såkaldte barnebrude i en ny særlov om ophold i Danmark til evakuerede fra Afghanistan.

Sådan lyder det et i lovudkast, der er sendt i høring. Det skriver Jyllands-Posten.

Og det har fået Pia Kjærsgaard (DF) til at rette en skarp kritik af regeringen.

»Hvad sker der dog? Det er jo fuldstændig absurd! Hvad er det, der sker i Danmark?,« siger Pia Kjærsgaard til B.T.

»En ting er, at vi tager dem til Danmark, men at vi begynder at acceptere barnebrude og flerkoneri, det er det rene vanvid. Vi må have fat i ministeren med det samme,« lyder det meget opfordrende fra næstformanden for Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Ifølge Jyllands-Posten er det på grund af en 'kompliceret' situation i Afghanistan, at regeringen vil lade mindreårige ægtefæller få dansk opholdstilladelse samt tillade flerkoneri.

Det nye lovudkast sker efter, at en politisk aftale fra august udelukkede netop de to grupper.

Gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup skriver på sin Twitter, at Dansk Folkeparti øjeblikkeligt indkalder regeringen i samråd på baggrund af de nye deltaljer fra lovudkastet.

Til Jyllands-Posten oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet, at de ikke er bekendt med, at der skulle være evakueret personer i Danmark med flere ægtefæller eller mindreårige ægtefæller.

Avisen beretter dog, at der er en afdød mand, hvis to koner er blevet evakueret.

Der er endnu ikke et endeligt overblik over de 1000 evakuerede, oplyser ministeriet til avisen.