Det gav enorm stort opmærksom sidste år, da Naser Khader efter en række sager om krænkelser af kvinder, blev smidt ud af De Konservative.

Siden har der været ret stille om Naser Khader, der sidder i Folketinget uden at være medlem af et parti.

Men nu er der nyt at fortælle.

Naser Khader har nemlig sat to ting i gang.

For det første åbner han sit eget rejsebureau med fokus på grupperejser til Mellemøsten med ham som rejseleder.

»Jeg har været rejseleder før for en virksomhed, der gik konkurs. Men jeg var meget succesfuld som rejseleder, og nu laver jeg mit eget rejseselskab. Til næste år begynder jeg de første rejser,« siger Naser Khader til B.T.

Det andet han er i gang med er at skrive en bog om kristendommen.

»Det er en bog om jesus og kristendommen, jeg er i fuld gang med. Jeg er inspireret til den af mine mange rejser, og så er jeg master i teologi, så jeg deler ud af min viden om kristendommen,« siger han.

Men er politik så helt færdigt for dig?

»Rejseselskabet er en hobbyvirksomhed. Jeg elsker at rejse rundt og dele ud af min viden. Men med hensyn til politik, så har jeg ikke truffet nogen beslutninger om det endnu. Jeg tager det en dag ad gangen,« siger han.

Naser Khader fortæller også, at han har fået jobtilbud.

»Jeg har faktisk fået jobtilbud fra tre forskellige tænketanke, men jeg vil ikke tage min beslutning endnu,« siger han.

Det er over et halvt år siden, at du forlod De Konservative på grund af de dårlige sager om krænkelser af kvinder. Savner du dit gamle parti?

»Nej, sket er sket, og jeg ser frem ad. Livet går videre,« siger han og tilføjer:

»Det var en mavepuster, men jeg er ved at komme oven på igen.«