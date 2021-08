Naser Khader melder sig ud af De Konservative.

Det oplyser han selv på Facebook.

»Jeg har i dag meldt mig ud af Det Konservative Folkeparti. Det gør jeg med et blødende hjerte,« skriver han på Facebook.

Og fortsætter:

»En række kvinder har fremsat beskydninger mod mig. Det har fået mit parti til at meddele mig, at jeg ikke længere kan være medlem. Det er beskyldninger, der går helt op til 21 år tilbage i tiden. Alle beskyldningerne er fra før metoo-bevægelsen opstod. Ingen af beskyldningerne er arbejdsrelaterede på Borgen. Der er IKKE tale om praktikanter, sekretærer, kolleger eller lignende. Eksemplerne er fra det, man tidligere mente var omfattet af privatlivets fred.«

Naser Khader fastslår dermed også, at det er Konservative, der har meddelt, at han ikke længere kan være medlem.

Det sker efter DR, B.T. og Berlingske har kunnet beskrive en række sager, hvor kvinder har oplevet, at politikeren har krænket dem.

Senest beskriver en kvinde til DR, hvordan hun i 2019 oplevede, at Naser Khader krænkede hende i forbindelse med et møde om et muligt bogsamarbejde.

»Så vil han pludselig kysse mig. Jeg afviser det, og så rejser han sig op og stiller sig foran mig. Jeg sidder nede i sofaen – og så tager han bukserne af og onanerer mig op i ansigtet. Og så kommer han ud over mig. Det gør han heldigvis meget hurtigt, for det var virkelig, virkelig klamt,« sagde hun til DR.

Khader raskmeldte sig for nylig, efter han i foråret sygemeldte sig med stress efter en artikel i Berlingske, der dokumenterede, hvordan han havde truet sine kritikere.

Naser Khader er færdig hos Konservative efter beskyldninger fra flere kvinder om krænkelser. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men Khader kan altså ikke vende tilbage til sit arbejde som folketingsmedlem for Konservative.



»Nu må jeg så tage min kamp alene. Jeg er chokeret, og jeg håber, at alle vil respektere, at jeg lige nu ikke ønsker at tale med andee end min familie og mine venner,« skriver han.

Khader fortæller også i sit opslag, at den advokatundersøgelse, Konservative satte i gang efter historierne i DR, B.T. og Berlingske, ikke kommer med nogle konklusioner:

»Advokatundersøgelsen kommer ikke med nogen konklusioner i hverken den ene eller den anden retning. Ingen har politianmeldt mig for noget, og jeg er overbevist om, at ingen af sagerne holder i retten – det vil tiden vise,« skriver han.

Khader har tidligere udtalt, at han samler ind til en retssag mod enten DR eller de kvinder, der er kommet med beskyldninger mod ham, men at han afventede advokatundersøgelsens resultat.

Naser Khaders opdatering kommer samtidig med, at Søren Pape Poulsen taler til Konservatives sommergruppemøde.

(ARKIV) Naser Khader er ikke længere velkommen hos Konservative. (Foto: Niels Christian Vilmann/Scanpix 2019) Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg har været i politik i så mange år, at jeg kender betingelserne. Jeg har kæmpet for retssikkerhed og demokrati siden jeg var ung. Derfor er jeg selvfølgelig chokeret over, at udokumenterede beskyldninger kan komme med så høj en pris. Men jeg ved også, at politik kan være uretfærdig. Jeg kender spillet. Og jeg ønsker for alt i verden ikke at skade De Konservative. Derfor melder jeg mig ud,« skriver Khader i sit opslag.

Han beskriver også, hvordan det især var Søren Pape, som var årsagen til, at han meldte sig ind i politik igen.

»Det mavestød, jeg har fået i dag, havde jeg ikke forventet, men jeg respekterer beslutningen. Det er en politisk beslutning. Søren skal passe på partiet,« siger han i den forbindelse.

Det fremgår også tydeligt af opslaget, at Naser Khader er ked af den måde, han forlader partiet på.

»Jeg beder ikke om – og jeg har aldrig bedt om – at folk skal have ondt af mig. Jeg kæmper for det, som jeg har kært, og jeg kender – efter mange år i politik – alt til omkostningerne. Men jeg beder om ordentlighed og retfærdighed, og jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle dømmes på baggrund af påstande, rygter og sladder,« skriver han og fortsætter:

»Jeg er rystet over, at bevisbyrden er vendt på hovedet, så jeg skal dokumentere min uskyld omkring hændelser, der påstås at have fundet sted for op til 21 år siden. Jeg håber, at mine såkaldte metoo sager bliver de sidste, der føres i medierne og af folkedomstolen, og ikke i en retssal.«