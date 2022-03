Danmark kommer ikke til at lukke hverken havne eller olie- og gasimport fra Rusland. Der kommer heller ikke handelsforbud. Ikke lige nu.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun tirsdag eftermiddag holdt et kort pressemøde foran Statsministeriets glasdøre.

»For mig er det ikke et spørgsmål om modet til at gå enegang med sanktioner. Jeg vil anbefale og appellere til, at vi fastholder det fælles spor og gå sammen på sanktioner,« sagde Mette Frederiksen.

Få timer forinden havde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ellers opfordret Danmark til at »gå forrest« og blandt andet hjælpe i kampen mod Putins krigsmaskine ved at forbyde olieimport fra Rusland med det samme og stoppe al handel.

Opfordringen kom, da den skamroste præsident holdt tale til Folketinget via et videolink fra den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Statsminister Mette Frederiksen lytter til talen fra Ukraines præsident i selskab med blandt andre udenrigsminsiter Jeppe Kofod, Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Statsminister Mette Frederiksen lytter til talen fra Ukraines præsident i selskab med blandt andre udenrigsminsiter Jeppe Kofod, Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er en forbrydelse mod menneskeheden, der sker for øjnene af hele kloden. Hvorfor har man ikke standset denne forbrydelse,« spurgte Zelenskyj de mange fremmødte folketingsmedlemmer og ministre.

Selve talen blev da også kaldt »meget bevægende« af Mette Frederiksen, ligesom de fleste andre partiledere roste den til skyerne.

Direkte adspurgt af B.T. afviste statsministeren dog, at man risikerer at stå »på den forkerte side af historien«, når man tøver med at gå enegang på sanktioner - selvom Zelenskyj ellers efterspurgte dansk lederskab.

»Vi har ikke tøvet. Vi har tværtimod set en handlekraft fra vestens side, som jeg er overbevist om er kommet bag på Putin, og vi har allerede vedtaget sanktioner af en voldsom karakter,« lød det fra Mette Frederiksen.

Hun udtrykte dernæst bekymring for, at manglende fælles fodslag om sanktioner vil føre til »uenighed og potentiel splittelse« mellem de vestlige lande.

Et fælles EU-forbud mod import af russisk olie og gas er især hæmmet af særligt Tysklands store modstand.

Men ønsker man at stoppe den russiske fremmarch og rædslerne på landjorden, bør Danmark og Europa stoppe oliestrømmen og samhandlen hurtigt, lød det passioneret fra Zelenskyj.

Samtidig ønskede han sig flere våbenleverancer fra vestlige lande til Ukraine.

»I kan se, hvad russerne gør hver dag. Vores primære mål er at gøre det klart, at Danmark kan hjælpe. Please hjælp os med missiler og andet militært udstyr.«