Selvom valgplakaterne lader vente på sig, så nærmer november og kommunalvalget sig med hastige skridt.

Derved skal aarhusianerne også snart gøre op med sig selv, hvilket parti der skal have deres stemme.

Men det er ikke så lige til, viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Constructive Institute.

Undersøgelsen fortæller nemlig, at hver fjerde aarhusianer ikke ved, hvor krydset skal sættes.

Men med en by, der er kendt for sine mange tilflyttere og unge mennesker, så er tallet ikke noget, der får valgforsker hos Aarhus Universitet Rune Stubager til at råbe vagt i gevær.

»Der er mange tilflyttere, og de er ikke vant til at stemme i Aarhus Kommune og kender ikke kandidaterne. Der er generelt også mange unge, der ikke deltager i så stort omfang som de lidt ældre, så derfor synes jeg ikke, at det er så overraskende, at tallet er højt« siger han til B.T.

Han påpeger samtidig, at der generelt er mindre mediebevågenhed til kommunal- og regionsvalg end til folketingsvalg.

»Det normale billede er desværre, at valgdeltagelsen generelt er lavere end til folketingsvalg. Der er stadig grund til, at de tiltag, kommunerne har forberedt, bliver gjort. Der skal ikke hviles på lauerbærene nu,« fortæller han.

Ved kommunalvalget i 2017 var stemmeprocenten i Aarhus på omkring 70 procent, mens den ved folketingsvalget på landsplan var på omkring 85 procent.

»Vi skal være udmærket tilfredse, hvis det kun er 25 procent, der ender med ikke at stemme, så er det en højere valgdeltagelse end tidligere,« siger han.