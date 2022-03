To af Aalborg Kommunes topchefer stopper i deres job efter skandalesagen om de ulovlige udbygningsaftaler.

Belønningen: Et år med millionløn på borgernes regning.

I hvert fald for stadsarkitekt Peder Baltzer. Direktør for By og Land Anders Fokdals fratrædelsesordning er endnu ukendt.

Men mens Peder Baltzer kan trisse rundt derhjemme i et år, får han ifølge Nordjyske 100.685,54 kroner i månedsløn. Det betyder, at han får godt 1,2 millioner frem til marts 2023, hvor han er opsagt.

Rådmand Kristoffer Hjort Storm (DF) mener det er under al kritik, at Stadsarkitekt Peder Baltzer fritstilles et år med løn. Men han understreger, at det ikke er en beslutning, han skal blande sig i. Foto: Privatfoto

Og det er under al kritik, lyder det fra Kristoffer Hjort Storm (DF), der er rådmand for Senior- og omsorgsforvaltningen i Aalborg Kommune.

»Havde det stået til mig, så synes jeg ikke, han skulle have haft den her aftrædelsesordning, når han har passet sin biks så dårligt, som han har. Jeg synes, det er en forkert beslutning,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Det er Jan Nymark Thaysens beslutning som formand for By- og Land, og det skal jeg i bund og grund ikke blande mig i. Jeg respekterer, at det er hans bord, og at det er ham, som skal stå på mål for det og tage ansvar for det«

De to direktører er blevet fritstillet efter skandalesagerne om udbygningsaftaler, eller såkaldte 'studehandler' i Aalborg Kommune. I december kom advokatselskabet Horten med en sønderlemmende kritik af kommunens praksis på området.

Jan Nymark Thaysen (V) kan godt forstå, hvis borgerne undrer sig over den lukrative fratrædelsesordning, som stadsarkitekt Peder Baltzer har fået. Men den »er indenfor skiven,« lyder det fra råmanden for By- og Land. Foto: Henning Bagger

I 15 ud af 27 undersøgte sager konkluderede advokatselskabet, at kommunen havde en ulovlig praksis på området. Fredag konkluderede en supplerende undersøgelse, at der var grund til at udtale kritik af yderligere ti sager.

Men i følge den ansvarlige rådmand for By- og land, Jan Nymark Thaysen (V), er fratrædelsesaftalen lige efter bogen.

»Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tænker 'hvad er det her for noget'. Det er jo mange penge, men det er indenfor skiven,« lyder det fra rådmanden.

Men kan du forstå, hvis borgerne i kommunen undrer sig over, at man kan have en ulovlig praksis og så få sådan en fratrædelsesordning?

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftaler er en aftale mellem bygherre og kommunne, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og har sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring.

»Det kan jeg sagtens. Men vi følger den ramme, der ligger. Vi giver ham jo ikke et gyldent håndtryk, det er ud fra, hvad vi er forpligtiget til i forhold til hans overenskomst og kontrakt.«

Og ifølge Jacob Torfing, der er professer i politik og offentlig forvaltning på Roskilde Universitet, er det normalt, at man lokker dygtige folk med høje lønninger og gode fratrædelsesaftaler som kompensation for, at man nemmere kan miste jobbet som chef i det kommunale i dag end tidligere.

»Det gør det nemmere at hyre og fyre, og det er jo godt for demokratiet, at det er nemmere at skille sig af med chefer, som man af den ene eller anden grund er utilfreds med. Men det betyder også, at der er mere usikkerhed i ansættelserne end tidligere,« siger han og fortsætter:

»Vi ser jo den her slags i det private hele tiden, men det er klart, at det er noget andet, og afføder en anden reaktion hos folk, når det handler om det offentlige, og hvor det er vores alle sammens skattekroner, som går til de her lønninger og fratrædelsesordninger, og det skal man selvfølgelig være sig bevidst. At det er skatteydernes penge.«