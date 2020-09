DF-formand Kristian Thulesen Dahl siger til Berlingske, at han frygter en ny flygtninge- og migrantkrise.

Danmark skal kunne rejse et hegn langs grænsen til Tyskland, hvis der kommer en ny flygtninge- og migrantkrise. Det mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han foreslår i et interview med Berlingske, at Forsvaret forbereder et beredskab til etableringen, så man kan stå klar med de nødvendige materiale, hvis det sker.

- Vi så, hvor hurtigt det gik i 2015. Vi sagde til danskerne dengang - og det gjorde det politiske system generelt - at vi skulle ikke risikere at komme i en lignende situation igen, siger han til mediet.

DF vil nu bede de relevante ministre om en redegørelse for, hvor meget materiale der ligges inde med. Det skal samtidig afklares, om den politiske vilje er klar.

- Det betyder jo, at vi - hvis vi har det hele på lager - får en tidsplan for, hvor lang tid der vil gå, fra man trykker på knappen, til det kan være iværksat, siger DF-formanden til Berlingske.

