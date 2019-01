Hvis nu man var direktør i erhvervslivet, havde gjort det godt de seneste år og havde været på forsiden af toneangivende aviser og magasiner i USA og Europa, så var der nok stor chance for, at man enten fik sin kontrakt forlænget eller blev headhuntet til et endnu bedre topjob.

Anderledes kan det se ud i toppolitik. For selv om EU's konkurrencekommissær, Margethe Vestager har, gjort netop det, så står hun snart i arbejdsløshedskøen. Selv om det dog næppe varer længe.

»Næste år ved denne tid er jeg nok arbejdsløs,« siger hun.

Jeg er til frokost med kommissæren i et sidegemak til Snapstinget på Christiansborg. Okay, der er også ca. 40 andre journalister, for det er EU-kommissionen, der inviterer, og det borger for både god mad og i hvert fald i dag også for godt indhold.

Og journalister er jo vilde med godt indhold og god mad, som andre betaler.

»Hvordan ser du på dine fremtidige jobmuligheder?« spørger jeg så uskyldigt, som jeg kan.

»Jeg ville helst fortsætte i mit nuværende job. Men ellers er jeg jo en kvinde i min bedste alder, der har hænderne godt skruet på,« siger Margrethe Vestager med et smil, der er næsten lige så underfundigt, som da hun tweetede fra »Det sorte tårn« under regeringsforhandlingerne i 2011 og stille og roligt trak tæppet væk under Helle Thorning-Schmidt.

(From L to R) EU commissioner for Justice, consumers and gender equality Vera Jourova, EU Commissioner for Competition Margrethe Vestager, and EU Commissioner for Transport Violeta Bulc speak prior to the EU Commissioners weekly college meeting at The European Commission headquarters in Brussels, on December 19, 2018. (Photo by Aris OIKONOMOU / AFP) Foto: ARIS OIKONOMOU Vis mere (From L to R) EU commissioner for Justice, consumers and gender equality Vera Jourova, EU Commissioner for Competition Margrethe Vestager, and EU Commissioner for Transport Violeta Bulc speak prior to the EU Commissioners weekly college meeting at The European Commission headquarters in Brussels, on December 19, 2018. (Photo by Aris OIKONOMOU / AFP) Foto: ARIS OIKONOMOU

Hun får næsten sig selv til at lyde som et godt håndværkertilbud, men hun er nok verdens mest populære nulevende dansker. Hun tog kampen op med Google og Apple og andre tech-giganter, og det giver genlyd verden over.

De samlede bøder og tilbagebetalingskrav i hendes snart fire år som dansk konkurrencekommissær beløber sig til 183 milliarder kr., og i 2017 kom hun på The Times' liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden.

Alligevel er hendes chancer for at blive genudnævnt lig nul. For hvis Lars Løkke vinder næste valg, vil han i hvert fald ikke udnævne hende - måske snarere udnævne sig selv - og hvis Mette Frederiksen vinder, er der heller ikke noget at gøre for Vestager. Frederiksen vil udpege en socialdemokrat og har også dårlige erfaringer med Vestagers indflydelse i Thorning-regeringen.

Margrete Vestager siger også:

»Jeg flyver jo alt for meget. Det er helt forfærdeligt. Så jeg må hellere vende tilbage til dansk politik, hvor jeg kan cykle og tage toget.«

Men det har nok heller ikke noget for sig lige pt., og Morten Østergaard har allerede en tidligere partileder siddende i gruppen.

Google signage is seen at the Google headquarters in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., December 19, 2018. REUTERS/Shannon Stapleton Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Google signage is seen at the Google headquarters in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., December 19, 2018. REUTERS/Shannon Stapleton Foto: SHANNON STAPLETON

Jeg prøver også at spørge hende, hvad hun mener om, at De Radikale har placeret sig i dansk politik, så de ikke kan komme i regering efter næste valg.

»Alt hvad de gør er rigtig klogt og gennemtænkt. Nej, jeg blander mig uden om indenrigspolitik. Jeg er jo ikke på matriklen,« siger Margethe Vestager.

Men hvad de større linjer angår, er hun befriende ærlig:

»Selv om det går godt i mange europæiske lande, og der er vækst og høj beskæftigelse, så går folk jo ikke rundt og tænker, at det går godt. De spørger nok snarere sig selv, om den næste krise er lige om hjørnet,« siger Margrethe Vestager.

Det kan der vist være noget om.