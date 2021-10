Parti-tv for skatteborgernes penge?

På Frederiksberg ligger en lokal tv-station, som hvert år modtager en millioner kroner i mediestøtte og kommunal støtte.

Men bag tv-udsendelserne, som bliver sendt på Kanal Hovedstaden, er en forening, som er styret af folk med tætte bånd til Enhedslisten.

Det kan B.T. afsløre, efter at have gennemgået Frederiksberg Lokal-TV's vedtægter og regnskaber.

»Det her ser meget grumset ud,« siger Roger Buch, valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

På Frederiksberg Lokal-tv er bestyrelsesformanden Inger Vedel, som er gift med Enhedslistens rådmand på Frederiksberg, Thyge Enevoldsen. Ham vender vi tilbage til.

I bestyrelsen sidder også Mette Bang Larsen, der er medlem af Frederiksberg byrådet for Enhedslisten. Sidste medlem er Grete Gerlufsen, der tidligere er opstillet for Enhedslisten.

»Det virker meget uigennemsigtigt. Som minimum må mediet bekende klar kulør, så borgerne ved, at ledende folk fra tv-stationen har en partipolitisk tilknytning,« siger Roger Buch.

Enhedslistens mangeårige byrådsmedlem på Frederiksberg, Thyge Enevoldsen, er dybt involveret i kommunens lokale tv-station, som selv interviewer ham som politiker. Foto: Ritzau/Scanpix.

Men tv-stationens tætte bånd til Enhedslisten stopper ikke her.

Frederiksberg Lokal-tv er nemlig en del af Frederiksberg Mediecenter, som er stiftet og styret af Enhedslisten-rådmanden Thyge Enevoldsen.

Han sørger for lokaler og produktionsudstyr til Frederiksberg Lokal-tv, som vel og mærke skal dække kommunalpolitik på Frederikberg objektivt, selv om der er et afhængighedsforhold til den fremtrædende Enhedslisten-politiker.

B.T. har gennemgået indholdet på Frederiksberg Lokal-tv. Og her bliver Enhedslisten og Thyge Enevoldsen også dækket ganske tæt.

Alene siden juli har tv-stationen bragt fire længere, bløde indslag med Thyge Enevoldsen.

Og i en ny meningsmåling, som tv-stationen har fået lavet, spørger man specifikt ind til en af Enhedslistens største mærkater – nemlig en skattestigning på Frederiksberg med 0,5 procentpoint.

»Hvis man kan se, at indholdet har en politisk slagsside, så står tv-stationen med et problem. Men indtil det kan bevises, og hvis tv-stationen i øvrigt overholder sendetilladelsen, så er der ingen røde lamper, der blinker,« mener Michael Bruun Andersen, lektor emeritus i journalistik på RUC.

Frederiksberg Lokal-tv har gennem en årrække modtaget ca. 800.000 kroner om året i mediestøtte, mens Frederiksberg Kommune har poset ca. 200.000 kroner om året i kommunens lokal-tv.

Valgplakat for Enhedslisten i København lørdag den 23. oktober 2021. Der afholdes kommunalvalg og regionsrådsvalg den 16. november 2021. (Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix)

Enhedslistens rådmand, Thyge Enevoldsen, mener ikke, at der er noget at komme efter.

»De frivillige, som laver tv-udsendelserne, er ikke medlem af Enhedslisten. De har frie hænder til at producere det, de vil,« siger han.

Men når bestyrelsen, som ifølge vedtægterne også er ledelsen, har eller har haft tilknytning til Enhedslisten – er der så ikke en indirekte påvirkning?

»Nej, det synes jeg faktisk ikke. Bestyrelsen blander sig ikke i tv-udsendelserne.«

Du er selv involveret i Frederiksberg Lokal-Tv. Hvorfor bliver det ikke varedeklareret, når du selv bliver interviewet af tv-stationen som politiker?

»At jeg har startet Frederiksberg Mediehus for mange år siden, har ikke noget at gøre med mit politiske virke. Jeg har ikke nogen indflydelse på, hvad de bringer.«

Gennem Frederiksberg Mediecenter står du for lokaler og udstyr til tv-stationen. Er det ikke et problem, at et medie har et afhængighedsforhold til en fremtræden politiker?

»Det synes jeg ikke, du kan sige. Det står dem frit for at finde andre lokaler. Og i det hele taget tror jeg ikke, at det forhold påvirker indholdet på Frederiksberg Lokal-tv,« siger han.