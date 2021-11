Hvor havner dit juletræ, når julen er ovre?

Hvis du er som de fleste danskere, ryger det formentlig på lossepladsen. Men i år kan du gøre både klimaet og udsatte børn og unge en tjeneste.

I forbindelse med Magasins anvarlighedsstrategi opfordrer de nemlig nordjyderne til at donere deres brugte juletræer til den bæredygtige socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt. Her vil man hos Råt&Godt bruge juletræerne til at lave små træfigurer. Desuden donerer Magasin 100 kroner til Råt&Godt for hvert donerede juletræ.

»Vi vil gerne give både mennesker og materialer en chance til, og det gælder naturligvis også juletræer. Derfor skaber vi de her små Råt&Godt-figurer, hvor store dele af stammen bliver brugt, og træet på den måde får nyt liv,« forklarer stifer af Råt&Godt Christian Helweg og fortsætter:

»Figuren symboliserer ansvarlig produktion, bæredygtighed og social ansvarlighed, og så er den udviklet og produceret af unge på kanten af arbejdsmarkedet.«

Sådan donerer du dit juletræ Juletræerne skal afleveres hos Råt&Godt fra 3. til 8. januar 2022

Råt&Godt holder tilpå Hjulmagervej 58

Det er også nogle værdier, som Magasin kan se sig selv i, forklarer Tina Mikkelsen, Store Manager hos Magasin i Aalborg.

»Hos Magasin synes vi, at RåtGodt er et vigtigt initiativ i Aalborg, og vi har samtidig et ønske om at støtte op om de gode initiativer, der findes i de lokalområder, hvor vi har forretninger.«

I løbet af december får Råt&Godt en stand i Magasin, hvor det vil være muligt at købe træfigurer magen til dem, der senere bliver lavet ud af de donerede juletræer. Magasin kontaktede Råt&Godt, da de to virksomheder tidligere har samarbejdet om blandt andet bæredygtig gaveindpakning.

Hvis det bliver en stor succes, kan det være, der også bliver lavet andre ting, forklarer Christian Helweg.

»Måske vi laver en konkurrence om, hvad vi skal lave ud af juletræerne.«

Råt&Godt er en socialansvarlig virksomhed, som hjælper unge mellem 18 og 30 år med udfordringer ud over ledighed og i beskæftigelse. Unge, som af den ene eller anden årsag har mistet fodfæste i forhold til uddannelse og job.

»Pengene skal nok gå til at forbedre vore forhold og muligvis en varmekilde – der er lidt koldt herude,« forklarer Christian Helweg.