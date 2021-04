Med genåbningen af de liberale erhverv efter påske har der været ekstra travlt på mange coronatestcentre landet over.

Flere steder har det ført til timelange køer for at få en lyntest, hvor et negativt svar giver adgang til blandt andet frisøren. Et af de steder er i Grenaa, hvor Pia Meyer og hendes søn er blevet mødt med lange køer og en lukket dør i åbningstiden.

Det fortæller hun til Amtsavisen.

Mandag 2. påskedag var Pia Meyer og sønnen Emmanuel kørt til Falcks lyntestcenter på Østre Skole i Grenaa.

De ankom til centeret, der har åbent alle dage mellem 14-19, klokken 18.15. Og her blev de mødt af en lukket dør.

Det var ikke muligt at blive testet.

»De havde låst af, så man ikke kunne komme ind. Det var jo ikke bare os, det gik ud over. Der var rigtig mange mennesker, der kørte forgæves for at blive testet den dag. Og det kan da ikke være rigtigt, at det skal være sådan,« siger Pia Meyer til avisen.

Hendes søn skulle bruge en negativ coronatest for at kunne komme i skole den følgende dag. Men den manglende test betød, at han måttet droppe den plan.

Dagen efter tog hendes søn igen hen til teststedet. Her måttet han vente halvanden time, før han kunne få en test.

Og hverken Pia Meyer eller sønnen har været ene om oplevelser med lange køer og lukkede døre.

Det bekræfter Per Sabro Nielsen, der er leder af præhospitals-enheden i Region Midtjylland, over for B.T.

»Mandag og starten af ugen havde vi rigtig mange personer, der gerne ville testes. Så der var lange køer og knald på flere steder i regionen,« siger Per Sabro Nielsen.

Kø til vaccine i Aalborg, som blot er et af mange steder de seneste dage, hvor der har været lang kø. Foto: Henning Bagger Vis mere Kø til vaccine i Aalborg, som blot er et af mange steder de seneste dage, hvor der har været lang kø. Foto: Henning Bagger

»Det her er noget, vi planlægger fra dag til dag. Og når vi bliver klar over, at der har været stort pres på et sted, så prøver vi at få flere ressourcer derhen næste dag. For mens der var nogle steder, hvor folk stod i lange køer, så var der også teststeder, hvor der nærmest ikke kom nogen,« siger han.

Efter at have forhørt sig på den konkrete sag med for tidligt lukkede døre i Grenaa, som Pia Meyer beskriver i Amtsavisen, kan Per Sabro Nielsen bekræfte over for B.T., at testcenteret rigtigt nok havde lukket før den tid, som det står til at have åbent til.

»Det, der skete, var, at man ved testcenteret har taget så mange personer ind, som man kan nå frem til klokken 19, hvor man lukker. Og derfor var døren lukket klokken 18.15.«

»Men der burde selvfølgelig have stået nogen på stedet, som kunne have forklaret folk om situationen. Jeg har hørt om det her andre steder, og det er noget, vi skal have set nærmere på,« siger han.

Efterspørgslen på coronatest i Region Midtjylland har været stor i løbet af påskedagene og efterfølgende.

Derfor, forklarer Per Sabro Nielsen, at man er nu i gang med at opgradere testkapaciteten betydeligt.

»Før påske havde vi mulighed for at foretage 34.000 lyntest dagligt. Det opgraderer vi nu til 63.000 lyntest. Dertil skal lægges 36.000 pcr-test i Region Midtjylland, så vi kommer op på en testkapacitet på ca. 100.000 dagligt,« forklarer Per Sabro Nielsen.

»Desuden er vi også i gang med at opgradere mængden af personale, antallet af steder, man kan blive testet, og hvor længe der er åbent.«