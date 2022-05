Whitney Houston og Christina Aguilera har sunget ved en stor fest, Rolling Stones har optaget et af deres album der, og Roman Abramovichs palads har været ejet af en tidligere britisk konge samt Onassis-familien.

Mens krigen fortsat udvikler sig i Ukraine, beslaglægger Frankrig flere og flere ejendomme fra russiske oligarker. B.T. har set nærmere på oligarkernes sydfranske paradis.

I årevis har det azurblå Middelhav og særligt den franske riviera – fra St. Tropez til Monaco – tiltrukket nogle af verdens rigeste og mest kendte mennesker.

De seneste årtier har en del af klientellet været de stenrige russiske oligarker. Men hvem ejer hvad? Og hvad er blevet beslaglagt?

Roman Abramovich – Cap d’Antibes

Den 55-årige Roman Abramovich er måske den mest kendte russiske oligark. Abramovich blev stenrig på opkøbet af nogle af de tidligere statsejede russiske selskaber – indenfor olie, aluminium og aktier i det russiske flyselskab Aeroflot – og er de seneste år især kendt for sit ejerskab af fodboldklubben Chelsea.

Abramovich har siden 2001 ejet det smukke palads, Château de la Croë, på spidsen af Cap d’Antibes – mellem Cannes og Nice.

Abramovichs palæ, Chateau De La Croe, har tidligere været ejet af den tidligere kong Edward VIII. Foto: Leslie Priest Vis mere Abramovichs palæ, Chateau De La Croe, har tidligere været ejet af den tidligere kong Edward VIII. Foto: Leslie Priest

Paladset har tidligere været hjem for den tidligere britiske konge, Edward VIII, og hans hustru Wallis Simpson – ligesom den stenrige græske skibsreder-familie Onassis også har været ejere af herligheden.

Den smukke villa, der blev bygget i 1926, har et dusin soveværelser, otte badeværelser og god udsigt til Middelhavet.

Villaen er ifølge Daily Mail 90 millioner pund værd nu, og Abramovich har gennem tiden brugt 30 millioner pund på at renovere den. Villaen blev beslaglagt i april.

Prins Edward med sin hertuginde, Wallis Simpson. Foto: AP Vis mere Prins Edward med sin hertuginde, Wallis Simpson. Foto: AP

Suleiman Kerimov – Cap d’Antibes

Den russiske rigmand og oligark Seliman Kerimov huserer også i Antibes. Her har han luksusvillaen Villa Hier – få hundrede meter fra Abramovichs palæ.

Luksusvillaen, hvor komedien Dirty Rotten Scoundrels med Michael Caine engang blev optaget, har tidligere været i søgelyset.

Suleyman Kerimov ejer også en bolig i Sydfrankrig. Foto: YURI KOCHETKOV Vis mere Suleyman Kerimov ejer også en bolig i Sydfrankrig. Foto: YURI KOCHETKOV

Tilbage i 2017 fik Kerimov beslaglagt ejendommen, da han blev efterforsket for skattesvindel og hvidvask af penge af de franske myndigheder. Dengang kom det frem, at han var den hemmelige ejer af fire palæer i området.

En talsmand fra Putin udtalte dengang – ifølge The Times – at Rusland anstrengte sig maksimalt for at forsvare oligarken, der dengang havde en formue på 42 milliarder kroner.

Kerimov har blandt andet skabt sin formue på en række russiske virksomheder, men tabte milliarder under finanskrisen. Han skabte dog på ny en formue ved at investere i Polyrus, en af Ruslands største guldproducenter.

Suleiman Kerimov ejer denne bolig på Cap d'Antibes. Foto: Yann COATSALIOU Vis mere Suleiman Kerimov ejer denne bolig på Cap d'Antibes. Foto: Yann COATSALIOU

Kerimov er sanktioneret af EU. Det fremgår ikke, om hans franske palæer er blevet beslaglagt.

Andrej Melnitsjenko – Cap d’Antibes

Oligarken Andrej Melnitsjenko har skabt en formue på kunstgødning gennem det russiske firma EuroChem, men også han har holdt af det søde liv på den franske riviera.

Han ejer villaen Villa Altaïr på Cap d’Antibes, og gjorde sig især bemærket, da han i 2005 holdt bryllup i sin luksusvilla.

Andrey Melnichenkos yacht, 'Motor Yacht A', ses her nær Monaco i 2017. Foto: Stefano Rellandini Vis mere Andrey Melnichenkos yacht, 'Motor Yacht A', ses her nær Monaco i 2017. Foto: Stefano Rellandini

Ifølge Bloomberg var både Whitney Houston og Christina Aguilera hyret til at give et nummer.

Melnitsjenko er ifølge Bloomberg registreret som ejer af det selskab, der har købt ejendommen – omend han har afvist, at han personligt skulle eje villaen. Det fremgår ikke, om villaen er beslaglagt.

Alexander Ponomaranko – Saint-Jean-Cap-Ferrat

Det er dog ikke alle russiske rigmænd, der holder til på halvøen Antibes. Alexander Ponomarenko ejer i stedet de to villaer La Chabanne og Lusetto på halvøen Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Ifølge Bloomberg blev de to villaer erhvervet i 2008 til en værdi af 83,5 millioner euro (590 millioner kroner).

Pelorus, en af Abramovichs yachter, ses her uden for Cap d'Antibes. Foto: Sharpshooters Vis mere Pelorus, en af Abramovichs yachter, ses her uden for Cap d'Antibes. Foto: Sharpshooters

Ponomaranko har skabt sin formue gennem bankverdenen, ved at lave havne og gennem ejendomme og i flybranchen.

Han menes at være tæt på Putin og er blevet sanktioneret af EU. Det fremgår ikke, om villaen er blandt de ejendomme, som de franske myndigheder har beslaglagt.

Victor Rashnikov – Saint-Jean-Cap-Ferrat

Stålbaronen Victor Rashnikov har også et retrætested i det sydfranske – nemlig i villaen Villa Nellcôte, som ligger tæt på Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Viktor Rashnikov under et møde med Putin i 2007. Foto: MIKHAEL KLIMENTIEV Vis mere Viktor Rashnikov under et møde med Putin i 2007. Foto: MIKHAEL KLIMENTIEV

Villaen er kendt for, at Rolling Stones optog deres album ‘Exile On Main St.’ i 1970erne.

Rashnikov har opbygget sin formue gennem stålfirmaet Magnitogorsk Iron & Steel Works, hvor han begyndte som mekaniker tilbage i 1967 ifølge Forbes.

Siden opkøbte han aktier, så han næsten ejer 100 procent af firmaet. Han blev sanktioneret af Europa og Storbritannien i marts.

Cannes i Sydfrankrig. Foto: IAN LANGSDON Vis mere Cannes i Sydfrankrig. Foto: IAN LANGSDON

Alexey Kuzmichev – St. Tropez

Som en af grundlæggerne af den russiske bank Alfa Group har Alexey Kuzmichev opbygget en formue på seks milliarder dollar (42 milliarder kroner).

En del af den har han blandt andet brugt på en sommerbolig i rigmandsparadiset St. Tropez syd for Cannes, hvor han ejer villaen La Petite Ourse.

Villaen har en stor swimmingpool, men er ellers ret ydmyg i forhold til de andre russiske oligarkers mere storslåede komplekser.

St. Tropez har altid været populært blandt de rige. Foto: Fotostand / Dostmann Vis mere St. Tropez har altid været populært blandt de rige. Foto: Fotostand / Dostmann

Kuzmichev gjorde sig dog bemærket i lokalområdet, da han under en renovering af villaen endte i et retligt opgør med sin arkitekt.

Kuzmichev er kendt for at have tætte forbindelser til Putin, og han blev sanktioneret af EU i marts. Her fik han desuden beslaglagt sine to superyachter, Little Bear I og Litte Bear II, der lå i havnene i henholdsvis Cannes og Antibes. Yachterne har tilsammen en værdi af 100 millioner dollar.

Det fremgår ikke, om hans villa er blevet beslaglagt.