»Mængden af autotune er helt sindssyg.« Eller: »Velsmurt og smagfuld.«

Smag og behag er som bekendt meget individuelt – og er man i tvivl om, hvorvidt det passer, kan man blot kaste et blik på, hvad udlandet skriver om dette års danske bidrag til Eurovision, for der findes en vis splittelse forud for torsdagens afgørende semifinale.

Hvor nogle placerer den færøske sanger Reiley med sangen 'Breaking My Heart' helt oppe nær den øverst top, er andre mere lorne ved den.

En af dem, der er meget begejstret for det danske bidrag, er britiske Ed Potton, der har anmeldt alle årets 37 sange for The Times.

Her ses færøske Reiley under en generalprøve forud for torsdagens semifinale. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Her ses færøske Reiley under en generalprøve forud for torsdagens semifinale. Foto: Ida Marie Odgaard

Han kalder Reileys sang for både 'velsmurt og smagfuld' – og derudover placerer han også sangen på en samlet andenplads over alle årets bidrag, mens han kaster fire ud af fem stjerner efter den:

»Det her er en typisk stilfuld ting fra den danske lejr – glidende synth-pop med glitchy, filtreret falsetvokal fra den færøske sanger og influencer,« skriver han.

I den anden ende finder man en af de anmeldere, som det norske medie NRK har fået til at anmelde årets sange.

I en kommentar skriver anmelderen Subhan, at han tror, den yngre målgruppe vil kunne lide sangen:

Reiley stiller op med sangen 'Breaking My Heart'. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Reiley stiller op med sangen 'Breaking My Heart'. Foto: Ida Marie Odgaard

»Men mængden af autotune er helt sindssyg,« siger han og kaster tre ud af seks stjerner efter 'Breaking My Heart'.

Det norske medies to andre anmeldere er mildere stemt og belønner Reiley med henholdsvis fire og fem stjerner.

Også hos The Guardian mener anmelderen Ben Beaumont-Thomas, at den færøske sanger er en af 14 sange, der værd at bemærke – eller høre efter – under dette års Eurovision:

»Eurovision kan nogle gange føles, som om det forsøger at hente ind på de store britisk-amerikanske poptrends fra et par år før, men Reiley er en af deltagerne, der føles, som om man faktisk kommer fra 2023,« lyder det blandt andet i hans beskrivelse.

Torsdag aften finder vi ud af, om Reiley formår at synge sig til en billet videre til dette års finale, som finder sted på lørdag.

Vi følger begivenheden i en liveblog her på bt.dk.