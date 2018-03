Jay Z og Beyoncé har netop afsløret, at de giver fælleskoncert i Danmark den 23. juni.

Showet bliver en del af deres store 'On The Run II' verdensturné, der er en fortsættelse af deres fællesturné fra 2014, hvor de dengang kun gav to koncerter i Europa - nemlig i Paris.

Popstjerne-ægteparret blev gift i 2008 og har sammen børnene Blu Ivy Carter og tvillingerne Rumi og Sir. I 2016 udsendte Beyoncé sit seneste album 'Lemonade', der havde fokus på Jay Z's angivelige utroskab. I 2017 fulgte Jay Z op med albummet '4:44', hvor han i interviews talte ud om utroskabet, og hvordan familien igen var samlet for fuld styrke.

Ifølge Gaffa.dk spilles den kommende fælleskoncert i Parken. Et fællesalbum har eftersigende også været undervejs de seneste år. Det kan de passende nå at udsende, før det bliver sommer.

Beyoncé gav sidst koncert i Danmark i sommeren 2016 i Parken, mens Jay Z sidst besøgte Danmark i 2012 sammen med Kanye West, hvor de gav koncert i Jyske Bank Boxen.

Billetsalget starter 19. marts klokken ti via Live Nation.