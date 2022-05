Spørger man bookmakere fra hele verden, er der ingen tvivl om, hvem der er favorit til at vinde dette års Eurovision: Ukraine.

Men, men, men. Et helt særligt element i konkurrencen kan ende med at spænde ben for dem.

Det forklarer DR-radioværten Ole Tøpholm, der tidligere har været kommentator på sangkonkurrencen og gennem mange år har fulgt den tæt.

For det er ikke udelukkende op til seerne – såfremt bookmakerne får ret i, at deres stemmer primært vil gå til Ukraine – at bestemme, hvem der skal løbe med sejren.

Kalush Orchestra. Foto: Kalush Orchestra/Handout via REUTERS Vis mere Kalush Orchestra. Foto: Kalush Orchestra/Handout via REUTERS

Seerne sidder alene på den ene halvdel af stemmerne, mens en såkaldt fagjury sidder på den anden.

Og det er først, når stemmerne bliver lagt sammen, at en vinder kan kåres.

»Fagjuryerne blev netop i det nuværende system sat i verden for at forhindre politiske stemmer og nabostemmer. Det her med, at man stemmer med følelser. Og det er det, det handler om netop nu,« siger Ole Tøpholm med henvisning til, at den ukrainske sang – 'Stefania' af gruppen Kalush Orchestra – stormede op ad listerne hos bookmakerne, efter den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte sin invasion i nabolandet.

I øjeblikket er den ukrainske sang spået 45 procents chance for at vinde hos bookmakerne.

Men var det ikke for krigen i Ukraine – som har ført til massiv støtte, opbakning og kærlighed til landet – var det næppe gået helt sådan, mener Ole Tøpholm.

»Hvis nu den samme sang havde været med for et af de ukrainske nabolande, fra Polen eller Moldova – så havde jeg ikke tænkt nærmere over den. Og så var det heller ikke en sang, vi havde snakket om,« siger han.

Og det er ifølge Ole Tøpholm 'lidt ærgerligt'.

Kalush Orchestra, der repræsenterer Ukraine i dette års Eurovision, ses her optræde for ukrainske flygtninge i Jerusalem den 5. april. Foto: AMIR COHEN Vis mere Kalush Orchestra, der repræsenterer Ukraine i dette års Eurovision, ses her optræde for ukrainske flygtninge i Jerusalem den 5. april. Foto: AMIR COHEN

Årsagen til det er, at Ukraine – siden de kom med i konkurrencen i 2003 – har klaret sig godt, rigtig godt endda, og vundet to gange.

»Derfor synes jeg, det er lidt ærgerligt, at det rent musikalsk måske ikke er deres stærkeste sang i år,« forklarer grandprixeksperten.

Netop det kan få indflydelse på, hvordan fagjuryen sætter deres stemmer:

»Hvis de stemmer, som fagjuryen bør stemme, så vil jeg komme med den påstand, at så vinder Ukraine ikke,« siger Ole Tøpholm, som tilføjer, at han godt kan lide det nationale islæt, som sangen har over sig:

»Til Ukraines forsvar vil jeg også sige, at jeg godt kan lide historien om, hvor meget sangen fylder hos det ukrainske folk lige nu. Jeg synes, det er smukt, og jeg håber, de får det største bifald ved dette års Eurovision,« siger han.

Han er dog bekymret for, at en ukrainsk sejr kan komme til at 'ødelægge noget af showets magi', da det er en ikkepolitisk konkurrence:

»Selvom vi alle er på Ukraines side, så kommer den politiske dimension ind i showet på den måde. Også efterfølgende, hvor folk måske vil sige, at 'det hele er politisk', og eftersmagen kan blive, at 'det bare var en sympatierklæring',« siger han og tilføjer:

»Og perspektivet i det synes jeg vil være superærgerligt for konkurrencen, for det gør, at det hele kan ende i en diskussion om, at det er en politisk fest frem for en musikfest.«