Bono har været gift med sin kone i 40 år.

Til magasinet New Yorker, løfter Bono sløret for, hvordan de har formået at være sammen i fire årtier.

Det skriver magasinet People.

62-årige Bono, der har det borgerlige navn, Paul David Hewson, mødte sin kone, 61-årige Ali Hewson, da han var 12 år og elev ved Mount Temple Comprehensive School.

»Hvis du spørger mig seriøst, så mener jeg, at venskab kan udkonkurrere romantisk kærlighed til tider. Og venskab er hvad Ali og jeg har. Når man har romantisk kærlighed og venskab, har man noget helt særligt,« fortæller Bono til journalisten David Remnick.

Det betyder dog ikke, at hver dag har været fantastisk for parret.

»Hver gang en af os er nede, vil den anden være der for at få os hjem. Jeg er så taknemmelig. Og 40 år er et stort tal for mig. Det er et kraftfuldt tal for Ali Det var fantastisk, da vi nåede til 40 og vi aftalte ikke at fucke det op,« fortæller Bono, der tilbage i august kunne fejre prrets 40 års bryllupsdag.

De har fire børn sammen. 33-årige Jordan Hewson, 31-årige Eve, 23-årige Elijah og 21-årige John.