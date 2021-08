Motorcykelstjernen Miguel Oliveira blev denne sommer langt om længe gift med sin kæreste gennem flere år, Andreia Pimenta.

Og i denne uge offentliggjorde parret på Instagram, at de skal være forældre inden længe.

En helt naturlig udvikling i et normalt forhold vil du måske tænke – men der er dog én ting, der springer i øjnene i lige præcis denne sammenhæng.

Oliviera og Pimenta er stedsøskende.

Der er nok at juble over for Miguel Oliviera. Foto: FILIP SINGER

26-årige Olivieras far, Paulo, blev nemlig gift med Piemetas mor, da de begge var teenagere.

Siden blomstrede kærligheden, men i flere år holdt parret det hemmeligt for venner og familie.

»På et tidspunkt fandt vi ud af, at det var mere end et venskab. Det var en meget stærk kærlighed,« har portugisiske Miguel Oliveira tidligere fortalt ifølge Yahoo Sport.

Parret blev gift i juli, hvilket blev delt med Olivierias over 650.000 følgere på Instagram.

'Vi har beseglet vores kærlighed gennem ægteskab, og det vil vi gerne dele med jer. Jeg er glad og lykkelig over at skulle dele mit liv med min kone, der er min anden halvdel,' skrev Oliviera.

Og ikke længe efter kunne han dele nyheden om den nye rolle som far.

'Vores liv vil fortsætte med helt specielt selskab. Et job, der vil vare resten af vores rejse. Spændt på at møde dig, min skat,' lød det i den sammenhæng fra parret, som viste sig lykkeligt frem med en tydelig bule hos Andreia Pimenta.

Miguel Olivieras far, Paulo, der selv er tidligere motorcykelkører, har tidligere udtalt, at han kun er glad på parrets vegne.