To unge – begge 22 år -blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet fordi de mistænkes for i en voldssag at have været bevæbnet med både pistol og totenschlæger.

Det var tidligt tirsdag aften, at politiet blev kaldt en adresse i i Bøgehegnet i Greve, hvor en 21-årig mand opholdt sig. Det var i øvrigt også her, at de 22-årige blev anholdt.

Den nu fængslede duo er mistænkt for her at have opsøgt den 21-årige og overfaldet ham, lyder det i politiets døgnrapport. Her nævnes intet motiv til, hvorfor den 21-årige skulle overfaldes.

Øjensynligt gik det ikke helt som planlagt. For også den sigtede duo kom til skade, fortæller kilder med indsigt i miljøet. Tilsyneladende lykkedes det rent faktisk at afvæbne angriberne, fortæller kilderne.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi vil man ikke bekræfte B.T.s oplysninger. Men efterforskningsleder, Michael Robdrup Andersen, bekræfter at der i forbindelse med sagen har været sendt en ambulance til adressen.

Hvem de tilskadekomne var, vil politiet ikke oplyse.

Men det oplyses i samme åndedrag, at de tilskadekomne blev behandlet på stedet.

Overfor B.T. vil han ikke kommentere et muligt motiv.

Ifølge B.T.s oplysninger er del af kredsen omkring rockerklubben Hells Angels støtter på de kanter.

Politiet vil ikke kommentere B.T.s oplysninger.

I forhold til de to anholdte, fortæller han at de ikke er direkte kendt i rocker- og bandesammenhæng:

»Men vi kender dem fra det lokale kriminelle miljø,« fortæller han.

