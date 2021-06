To biler er kørt sammen på Stengårds Allé i Buddinge.

To ambulancer er sendt til stedet, men der er umiddelbart ikke tale om alvorlig personskade.

Det siger vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Der er to personer, der har givet udtryk for, at de har smerter i nakken,« siger vagtchefen.

Han ved dog ikke, om de to ambulancer har taget personerne med til tjek på hospitalet.

Uheldet skete, da den ene personbil kørte hårdt op i den anden bagfra.

Bilerne har lidt store skader, men personerne skulle altså være slupper nogenlunde billigt fra uheldet.

Anmeldelsen kom ind klokken 15.27.