Rockerklubben Satudarah kom torsdag med en opsigtsvækkende melding. Den danske afdeling træder ud af den internationale rockerklub og genopstår under navnet Comanches MC.

Overraskelsen var ekstra stor for en håndfuld mænd i Randers-området. Her findes der nemlig en bikerklub, der går under næsten samme navn, Comanche MC

»Jeg fik faktisk lidt af et chok. Jeg vidste ingenting om noget som helst med Satudarah,« siger Torben Klitgaard, der er medlem af biker-klubben i Randers.

Hvor Comanches MC, tidligere Satudarah, er berømt og berygtet for at have flere medlemmer, der gør sig i den kriminelle verden, så er Comanche MC, den randrusianske bikerklub, af en noget anden størrelse.

»Vi er en hyggeklub. Vi kører søndagstur ud i det blå med familie og venner. Vi har ikke engang et klubhus. Vi mødes hos hinanden og kører ud på tur sammen. Så har vi en fælles interesse for indianere, og det er derfor, vi hedder Comanche, siger Torben Klitgaard med henvisning til den nordamerikanske befolkningsgruppe af samme navn.

En eventuel forveksling med rockerklubben irriterer allerede Torben Klitgaard.

»Det er surt for os, fordi navnet er påfaldende ens. Jeg er da ikke interesseret i, at når vi er ude at køre, at folk så tror, at vi hører til dem.«

Hvad der skal ske med den lille gruppering og dens navn, er for nu uvist.

»Jeg ved ikke, hvad vi gør. Men vi vil slet ikke associeres med den klub,« siger Torben Klitgaard.

Comanches MC, tidligere Satudarah, begrundede navneskiftet og oprettelsen af den nye klub tidligere torsdag i en pressemeddelelse. Her lød det, at navneskiftet skyldtes uenigheder om retningen for gruppen med udenlandske afdelinger.

