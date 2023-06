En mand på 43 år blev mandag aften mødt af en patrulje, mens han sad og tog billeder af badende gæster på Strandvejen i Charlottenlund.

Han blev klokken 18:39 anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse, da det viste sig, at manden blandt andet havde taget billeder af badende børn.

»Manden på 43 år er sigtet for blufærdighedskrænkelse efter paragraf 232 i straffeloven. Han blev afhørt hos politiet, inden han blev løsladt,« siger Christan Marcussen, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi nøjedes ikke med at afhøre manden og se på billederne, han havde taget på Strandvejen.

»Politiet har ransaget hans bopæl,« oplyser vagtchefen.

Erkender den sigtede at have begået blufærdighedskrænkelse, da han tog billederne?

»Det kan jeg ikke give dig et svar på,« siger Christian Marcussen.

Ifølge straffeloven kan det give bøde eller fængsel på op til to år at begå blufærdighedskrænkelse. Er forholdet begået over for et barn under 15 år, straffes det med bøde eller fængsel indtil 4 år.