To formodede hashkøbmænd fra Christiania er tiltalt for sammen med en tredje person at ville købe 200 gram heroin og plante det hos et fuldgyldigt medlem af Hells Angels.

Et snedigt komplot skulle sende et fuldgyldigt medlem af Hells Angels bag tremmer. Det mener Københavns Politi, der tiltaler to mænd for at tilvejebringe falsk bevis efter straffelovens § 164. Det fremgår af tillægsanklageskriftet til en sag om omfattende hashhandel på Christiania, hvor HA-veteranen Jørgen »Fehår« Rinke er tiltalt for at være bagmanden.

De to formodede hashkøbmænd forsøgte ifølge politiets opfattelse at købe 200 gram brunt heroin af en ukendt leverandør. Herefter forsøgte de at plante de hårde stoffer på en adresse tilhørende en person, der ifølge BTs oplysninger er fuldgyldigt medlem af Hells Angels. Formålet var ifølge anklageskriftet, at politiet skulle finde stofferne hjemme hos HA-rockeren, hvormed han ville få en længere fængselsdom.

Planen gik dog i vasken på grund af det, der beskrives som »tilfældige hindringer«. I anklageskriftet hedder det, at de to mænd annullerede deres heroinbestilling, fordi offeret »selv havde skadet sine forhold betydeligt, ligesom de to tiltalte modtog instruks om at afstå fra forehavendet.«

Hvis HA-rockeren var blevet taget med de 200 gram brunt heroin, risikerede han ikke bare en lang fængselsstraf. Handel med heroin er forbudt i Hells Angels og kan ifølge BTs oplysninger føre til udsmidning af klubben.

I hash-sagen er ialt otte mænd tiltalt for omfattende handel med 364 kilo cannabisprodukter. Blandt de tiltalte er det fremtrædende HA-medlem, Jørgen »Fehår« Rinke, der er løsladt fra en livstidsdom han fik for et drab under den Store Nordiske Rockerkrig. En anden rocker fra Hells Angels Nomads på Amager er også tiltalt i sagen.

Jørgen "Fehår" Nielsen, medlem af Hells Angels, som den 8. september 1998 ved Højesteret blev idømt livsvarigt fængsel for medvirken til drab og fem drabsforsøg i forbindelse med nedskydningen af Bandidos-medlemmet Uffe Larsen ved Kastrup lufthavn i 1996. Episoden var starten på rockerkrigen, som i alt kostede 11 mennesker livet. I dag sidder Jørgen Nielsen i det topsikre Statsfængslet østjylland og hvor de har vurderet, at han er for farlig til prøveløsladelse. Foto: Bax Lindhardt Jørgen "Fehår" Nielsen, medlem af Hells Angels, som den 8. september 1998 ved Højesteret blev idømt livsvarigt fængsel for medvirken til drab og fem drabsforsøg i forbindelse med nedskydningen af Bandidos-medlemmet Uffe Larsen ved Kastrup lufthavn i 1996. Episoden var starten på rockerkrigen, som i alt kostede 11 mennesker livet. I dag sidder Jørgen Nielsen i det topsikre Statsfængslet østjylland og hvor de har vurderet, at han er for farlig til prøveløsladelse. Foto: Bax Lindhardt

Fehår er tiltalt for at være bagmanden og organisator af handlen i mindst to hashboder i Pusherstreet. De to heroin-tiltalte mænd fungerede ifølge anklageskriftet som henholdsvis daglig leder og stedfortrædende daglig leder af de to hashboder. Deres opgaver var ifølge anklageskriftet at stå for bemanding af hashboderne samt udfærdigelse, gennemgang og kontrol af regnskaber.

I hashboderne blev der solgt to kg hash og cannabisprodukter dagligt. De to tiltalte stod for at hente dagens omsætning og aflevere overskuddet til Jørgen »Fehår« Rinke, den anden HA'er og en tredje bagmand.

Sagen mod de otte mænd skal for retten 1. marts.