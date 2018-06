Politiet efterlyser to unge mænd, der har kastet sten igennem ruden på et ATK- køretøj.

Mandag aften omkring klokken 19.45 kastede to unge på en knallert sten ind gennem bagruden på en af Østjyllands Politis ATK-biler, der holdt på Viborgvej ud for nummer 18 i Aarhus.

Da stenen gik igennem ruden på bilen, ramte den føreren af ATK-vognen i hovedet. Det resulterede i, at føreren fik en flænge i panden, skriver politiet i døgnrapporten.

Indtil nu er det ikke meget information, som Østjyllands Politi har om de to unge stenkastere, og derfor søger politiet også personer, der kan have været vidne til episoden eller have set de unge mænd på knallerten op til eller efter stenkastet.

Det er endnu uvist, hvilken retning gerningsmændene bevægede sig efter hændelsen. Nærmere oplysningerne omkring alder og udseende vides heller ikke på nuværende tidspunkt.

Hvis du har informationer, der kan hjælpe politiet, kan du kontakte Østjyllands Politi på 114.

Her skete stenkastet: