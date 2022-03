»Jeg hører nogle forkerte lyde. Nogle brag, og så rejser vi os og kigger ud af det ene vindue og så det andet. Og så ser vi en bil, der triller.«

Vi er tilbage ved den 27. februar 2020.

Ordene kommer fra en mørkhåret mand med hestehale og krykker, som onsdag formiddag er indkaldt som vidne i Retten i Aarhus i en spektakulær drabssag fra Tilst.

En drabssag, som tre unge mænd på henholdsvis 24, 25 og 29 år er tiltalt i. De nægter sig alle skyldige.

Manden er denne aften i februar 2020 på besøg hos sin kæreste, der bor på første sal i en lejlighed lige ud til parkeringspladsen ved Søhøjen i Tilst, hvor en 25-årig mand netop denne aften bliver fundet skuddræbt i en Range Rover.

Et drab, som de pludselig bliver vidner til på første række.

»Det er seks-syv skud,« lyder det fra manden.

Bagefter triller Range Roveren ind i flere andre biler, der holder parkeret på parkeringspladsen samt et skilt, fortæller de begge.

De tre mænd er tiltalt for flere forhold: Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted i forbindelse med drabet

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab i tiden efter den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

I samme øjeblik ser de en anden skikkelse iført mørk jakke med hætte og mørke bukser løbe fra stedet og hoppe ind i en anden bil, som hurtigt kører fra stedet.

De kan ikke se, om det er en mand eller kvinde. Det er sent om aftenen, og der er mørkt.

Kæresten bliver i sikkerhed i lejligheden, fordi hun er gravid, mens manden løber ned på parkeringspladsen.

Han er den første på gerningsstedet, hvor hans værste frygt bliver til virkelighed.

Hvad oplever du? Spørger anklagemyndigheden.

»Det er en bil med en livløs mand i, som jeg prøver at få liv i gennem passagerdøren,« forklarer manden, inden han fortsætter:

»Jeg kunne ingen livstegn finde på ham.«

Han ringer derfor 112, og kort efter ankommer politiet til stedet, hvor de finder en 25-årig mand siddende i Range Roveren, som kæresteparret kort forinden har set trille ind i bilerne på parkeringspladsen.

Sådan forholder de tiltalte sig: Den 25-årige: Nægter sig skyldig i alle forhold.

Nægter sig skyldig i alle forhold. Den 29-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet.

Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre og derfor heller ikke den 25-årige. Han erkender sig også skyldig i at have solgt stoffer, men ifølge ham er det i en kortere periode, end der er beskrevet i anklageskriftet. Den 24-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet. Han erkender forholdene om besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer.

Manden er blevet ramt af flere skud. Betjentene begyndte førstehjælp, men den unge mands liv står ikke til at redde.

Anklagmyndighedens tese er, at motivet for drabet er hævn for et andet drabsforsøg tre uger tidligere i det vestlige Aarhus.

På det tidspunkt blev en af de tiltaltes storebrødre nemlig forsøgt dræbt med skud gennem lunger og leveren.

Det nægter de tiltalte dog.

Der forventes at falde dom i sagen i slutningen af marts.

B.T. følger sagen.