De tre mænd, der en februaraften for snart to år siden mødte op på en parkeringsplads ved Søhøjen i Tilst og affyrede flere dræbende skud mod en 25-årig mand, havde ikke kun i sinde at dræbe ham.

Det fremgår af det uhyggelige anklageskrift i sagen mod de tre mænd på henholdsvis 29, 25 og 24 år, som B.T. har fået aktindsigt i.

Anklagemyndigheden mener også, at to ud af de tre mænd efterfølgende planlagde at dræbe »en eller flere p.t. uidentificerede personer« ved brug af skydevåben, fremgår det af tiltalen.

Det drejer sig om den 29-årige og 25-årige, som derfor foruden manddrab også er tiltalt for forsøg på manddrab.

De to yngste mænd nægter sig skyldige, oplyser deres forsvarsadvokater til B.T., mens det fortsat er usikkert, hvordan den 29-årige forholder sig, da hans forsvarsadvokat ikke ønsker at kommentere sagen.

Den 25-årige blev fundet livløs i en bil ved midnatstid 27. februar. Politiet fik en anmeldelse om skyderi ved Søhøjen i Tilst klokken 23.29 og fandt manden siddende i en Range Rover på parkeringspladsen.

Manden var blevet ramt af flere skud. Betjentene begyndte førstehjælp, men den unge mands liv stod ikke til at redde.

Knap to uger senere, i en periode omkring den 15. marts 2020, planlagde to af mændene angiveligt de andre drab, som heldigvis aldrig blev til noget.

De mislykkedes nemlig, da politiet under en ransagning den 23. marts 2020 fandt et lager af våben i et kælderrum i Risskov, som de to mænd havde transporteret.

De fandt blandt andet en revolver og to oversavede haglgeværer med tilhørende ammunition, som de beslaglagde, fremgår det af anklageskriftet.

Politiet har tidligere udtalt, at de mener, at forbrydelserne skyldes et opgør i de kriminelle miljøer.

Tiltalen mod de tre mænd Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

Det tyder dog ikke på, at det er i bandemiljøet.

Specialanklager Jesper Rubow har nemlig ikke rejst tiltale efter af den skærpende bandeparagraf, paragraf 81a, som ellers gør, at straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at kunne fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben.

Det har endnu ikke været muligt for B.T. at få en uddybende kommentar fra Jesper Rubow. Og forsvarsadvokaterne til de to mænd, som er tiltalt for både manddrab og forsøg på manddrab, har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

Men spørger man advokat Naja Wærness Larsen, der er forsvarsadvokat for den 24-årige, om han har banderelationer, så er svaret klart.

»Det har han stensikkert ikke,« lyder det fra hende, da B.T. taler med hende.

Ifølge hende bliver det væsentligste omdrejningspunkt i sagen derfor blot, om de tre mænd er skyldige i manddrab eller ej.

»Omdrejningspunktet i den her sag bliver, om det var dem, der slog ham ihjel, eller om det ikke var dem. Det er det eneste jeg skal forholde mig til, da min klient ikke er tiltalt i det øvrige forhold,« siger hun.

Det kan dog alligevel godt ende i en temmelig hård straf.

Foruden tiltalen om drab og drabsforsøg, er de tre mænd nemlig også anklaget for at have været i besiddelse af våben på offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder, og det kan udløse en ekstra hård straf i sig selv.

Det har Jesper Rubow tidligere fortalt.

»Det er en skærpende omstændighed, at drabet har fundet sted på et offentligt sted ved brug af skydevåben«

»Derfor er der også rejst tiltale efter straffelovens paragraf 81b, som betyder, at straffen, såfremt de tiltalte bliver kendt skyldige, potentielt kan forhøjes med indtil det halve,« siger han.

Normalt er straffen for drab isoleret set omkring 12 år.

Nævningesagen mod de tre mænd begynder tirsdag den 8. februar.

Der er afsat 17 retsdage til sagen, og der forventes at falde dom den 25. marts.

Foruden konfiskation af blandt andet skydevåbnene og den tilhørende ammunition, har anklagemyndigheden også nedlagt påstand om udvisning af den 24-årige.

B.T. følger sagen.