En 39-årig mand er ved Retten i Aalborg torsdag blevet dømt for i en årrække at have udsat sine døtre for vold.

Volden mod børnene begyndte allerede, da de kun var tre og seks år gamle.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Mette Høg.

Manden blev anmeldt for vold efter en episode i maj 2021, hvor han holdt konen fast. Her tildelte han også den ene af sine døtre et enkelt knytnæveslag og flere slag mod kroppen.

Da politiet efterforskede den episode, fandt de ud af, at han tidligere havde været voldelig mod sine to døtre.

Volden mod den ene datter begyndte, da hun var seks år gammel i 2010, mens volden mod den anden datter startede, da hun var bare tre år gammel i 2015.

I Retten forklarede den ene datter, at der godt kunne gå måneder imellem volden, og indimellem foregik det på ugentlig basis.

Den ældste datter blev af sin far udsat for slag på kroppen, slag med en fluesmækker og et enkelt slag mod baghovedet. Den yngste datter blev udsat for slag med flad hånd og slag med en fluesmækker.

I Retten nægtede manden alt og mente, at konen og døtrene havde fabrikeret anklagerne mod ham, fordi familien stod midt i et opbrud.

Men Retten fandt det altså bevist og idømte manden fire måneders ubetinget fængsel.

Samtidigt fik den 39-årige mand en advarsel om udvisning, fordi han oprindeligt er fra Bosnien.

Den 39-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.