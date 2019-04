Fem skoledrenge er blevet politianmeldt og har været bortvist fra skolen i en uge i en sag om grov mobning og krænkende adfærd.

Nu kommer politiet med nye detaljer om det mareridt, drengene udsatte en klassekammerat for gennem et helt år.

Det startede med, at de fem elever fra en 7. klasse i Aabenraa Kommune mobbede en klassekammerat. Men med tiden blev mobningen mere ondartet - og udviklede sig til decideret vold.

»Den forurettede dreng er blevet forfulgt, slået, sparket og holdt fast,« siger vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi Områdecenter Syd Preben Westh.

De sidste tre-fire måneder blev offeret dagligt sparket og tildelt knytnæveslag af de fem drenge.

Sagen er så alvorlig, at kun én ting forhindrer de fem drenge i at få en plettet straffeattest.

»Hvis gerningsmændene havde været over den kriminelle lavalder, ville det have ført til sigtelser om vold,« siger Preben Westh.

Krænkende overfald

25. marts valgte offerets forældre at politianmelde de fem klassekammerater.

Det skete, efter at drengene havde udsat deres søn for det, politiet kalder 'et groft krænkende overfald'.

Siden har Syd- og Sønderjyllands Politi afhørt de fem drenge og den forurettede dreng - sammen med deres forældre og en repræsentant fra de kommunale myndigheder.

Afhøringerne bekræftede, at mobningen har stået på igennem et helt år - og de sidste måneder er løbet fuldstændig løbsk.

Ikke desto mindre blev lederen på skolen - hvor mobningen er foregået i skoletiden - først gjort opmærksom på, at noget var fuldstændigt galt, en weekenddag for tre uger siden.

Lederen tog omgående kontakt til Aabenraa Kommune, og da eleverne mødte i skole om mandagen, blev de fem politianmeldte drenge bortvist fra skolen i en uge - den længst mulige bortvisning.

Hvordan kan der gå så lang tid, før skolens ledelse opdager et så grelt problem?

»Det ved jeg ikke. Men det er klart, at vi alle skal lære af denne sag. For det er noget, som bare ikke må ske,« siger skolechef i Aabenraa Kommune Lars Borst Hansen.

Efter en uges bortvisning er de fem politianmeldte drenge tilbage på skolen.

»Vi besluttede at bortvise dem i en uge for at sende et kraftigt signal om, at det, der er foregået, er uacceptabelt,« siger Lars Borst Hansen.

Hvordan har offeret det?

»Man har det vel aldrig godt, når man bliver mobbet, men jeg ved, at der bliver taget hånd om forurettede,« siger Lars Borst Hansen.

Skolen og kommunen arbejder på at forbedre trivselen i den 7. klasse, hvor mobberiet og volden er foregået.

Men sagen slutter næppe der.

»Sagsbehandlere fra Politikredsens Forebyggelsessektion undersøger, om sagen skal vurderes af Ungdomskriminalitetsnævnet,« siger Preben Westh og fortsætter:

»Det kunne godt komme på tale i en sag som denne.«