Den 53-årige kvinde, der lørdag blev anholdt og sigtet for drab på en 56-årig mand i Frederikshavn, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det har Retten i Aalborg afgjort efter et grundlovsforhør.

Kvinden var iført sort joggingtøj, da hun tog plads i retten. Her læste anklageren sigtelsen op, hvor det fremgik, at den 53-årige sigtes for manddrab.

Af sigtelsen fremgik det ligeledes, at den 56-årige mand, som politiet betegner som værende i nær relation til den sigtede, er død efter flere knivstik.

Den sigtedes forsvarer forklarede, at hans klient nægter sig skyldig i drab, men dog erkender at have stukket den 56-årige mand med kniven.

Efter sigtelsen var blevet præsenteret, anmodede anklager om dørlukning af hensyn til den videre efterforskning, hvor politiet fortsat mangler at afhøre vidner, ligesom også gerningsvåbnet skal undersøges yderligere.

Den anmodning valgte dommeren at efterkomme trods protester fra de fremmødte fra pressen.

Politiet anholdt i alt fire personer efter drabet, der skete kort før klokken 17 lørdag eftermiddag. Tre af de anholdte er dog løsladt igen og har ikke været sigtede.