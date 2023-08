Han lukkede sin treårige datter inde bag gitteret i et skraldestativ og efterlod hende ulykkelig.

Nu skal han selv i fængsel for at afsone en alvorlig frihedsstraf for blandt andet den ulovlige frihedsberøvelse af den lille pige.

Den afgørelse er byretten i Næstved nået frem til i straffesagen mod en 37-årig far fra Sydsjælland.

»Han blev dømt efter anklageskriftet og idømt fem måneders fængsel. Der var tale om en såkaldt kombinationsdom, hvor tre af månederne blev ubetinget fængsel, mens de to sidste måneder blev gjort betingede med vilkår af samfundstjeneste,« oplyser senioranklager Charlotte Skovmand fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

Den tiltalte far nægtede sig skyldig i begge de to forhold, som han var tiltalt for i forhold til sine to døtre: nemlig frihedsberøvelse mod den ene i 2022 og vold mod storesøsteren året før.

I voldsforholdet erkendte at have kastet en lighter i frustration, men nægtede at have haft forsæt til at ramme den dengang femårige datter. Og hvis man ikke forsæt til at ramme nogen, er der i juridisk forstand ikke tale om vold.

Datteren blev dog ramt i panden med så stor kraft, at hun fik et let gabende sår på knap en centimeter, som bagefter måtte limes på skadestuen på det lokale sygehus.

Og det gav domsmandsretten altså anklagemyndigheden ret i skulle betragtes som vold efter paragraf 244 i straffeloven.

I anklageskriftets andet forhold, hvor en anden datter på dengang tre år blev placeret i et skraldestativ i en lade, indtil hun blev fundet grædende og med tis i bukserne af sin mor, fandt retten pigens far skyldig i tiltalen om frihedsberøvelse.

Det nægtede den 37-årige far ellers var tilfælde, fordi der kun havde været tale om indespærring i en kort periode.

»Han erkendte at have sat hende ned i skraldespanden, fordi hun var hysterisk. Men han forklarede, at der var tale om en kort periode, og at han var i nærheden hele tiden. Derfor var der efter hans opfattelse ikke tale om frihedsberøvelse, da det angiveligt drejede sig om ganske få minutter,« oplyser senioranklager Charlotte Skovmand.

»Efter anklagemyndighedens opfattelse var der dog tale om en længere periode – fra fem minutter og opefter. Vi kunne ikke med sikkerhed komme helt tæt på, hvor lang tid der havde været tale om,« tilføjer anklagen.

Retten lagde ud fra vidneforklaringen fra døtrenes mor blandt andet til grund, at faderen ikke havde været i nærheden, mens den lille datter var fanget i skraldestativet

Den 37-årige far er ikke tidligere straffet. Han tog betænkningstid i forhold til at beslutte, om han vil anke dommen fra byretten i Næstved til Østre Landsret.