Seks betjente er fortsat hjemsendt i sagen, hvor de mistænkes for groft tyveri i forbindelse med tjenesten og besiddelse og videreoverdragelse af narkotika.

Ifølge B.T.s oplysninger mistænkes de for at have stjålet kokain og penge, mens de var på arbejde. B.T. har tidligere beskrevet, hvordan de seks tidligere var på samme vagthold ved Beredskabsafdelingen på Station City på Halmtorvet.

Internt kaldes disse vagthold for kørehold, og dem er der tre af. Disse kørehold stiller en væsentlig del af de betjentene der deltager i patruljeringen i København, og det var i den forbindelse, at de mistænkes for at have begået omtalte kriminalitet.

At de er mistænkt for at have misbrugt deres stilling til at stjæle penge og stoffer, de havde fået fat på i forbindelse med konfiskeringer i løbet af en arbejdsdag.

Nægter

Advokat, Anders Nemeth, er forsvarer for en af de seks betjente har følgende kommentar til sagen:

»Min klient stiller sig helt uforstående overfor de rejste sigtelser, og vi har meddelt Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der leder efterforskningen, at vi naturligvis står til rådighed, så snart de ønsker det.«

I Pusher Street har man ikke været sen til at gribe chancen. Her er følgende grafitti blevet malet. Foto: Privayfoto Vis mere I Pusher Street har man ikke været sen til at gribe chancen. Her er følgende grafitti blevet malet. Foto: Privayfoto

Samme besked lyder fra to andre forsvarer i sagen, Martin Cumberland og Jakob Buch-Jepsen. Også deres klienter nægter sig skyldige og er samtidig uforstående over for sigtelserne.

Løsladt

Det var 31. oktober, at DUP udsendte pressemeddelelsen om sagen. Heraf fremgik det, at de seks havde været anholdt.

Af samme pressemeddelelse lød det, at de seks mistænkte var løsladt igen efter afhøring. De var således ikke blevet fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Noget der kan indikere, at mængde eller beløb ikke er voldsomt.

De seks mistænkte betjente er i alderen 26 til 34 år. Ud over at kende hinanden fra jobbet som betjent, så har flere af dem også private relationer, viser B.T.s research.

Ved tidspunktet for anholdelsen var flere af de bemeldte betjente ikke længere ved Beredskabet på Station City.

Hos DUP vil man ikke kommentere B.T.s oplysninger. Men Niels Raasted, efterforskningschef ved DUP, har tidligere udtalt:

»Anholdelserne er sket i forlængelse af en grundig efterforskning, hvor der er fremkommet indikationer på, at de anholdte polititjenestemænd har ageret sammen i en lukket gruppe.«

»Jeg kan oplyse, der i forbindelse med efterforskningen er foretaget ransagninger. Her har efterforskerne fundet en større mængde materiale,« lød det fra efterforskningschefen.

Ifølge B.T.s oplysninger har der – ud over i de mistænktes hjem – også været ransagninger på både Station City og på politistationen på Kamillevej på Amager.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s dybdegående podcast 'På fersk gerning' her: