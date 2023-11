En telefonsamtale kan blive tungen på vægtskålen i en sag om et groft overfald. Det mener i hvert fald anklageren, der ved retsmøde fredag i Retten på Frederiksberg afspillede den aflyttede samtale.

Her talte en tydeligt bekymret malermester med en ansat firmaet, der nu er blandt fire tiltalte i sagen om overfaldet, der fandt sted på Munkensvej på kanten mellem Nørrebro og Frederiksberg 26. juli i fjor omkring klokken 18.50.

Her blev et medlem af den forbudte LTF-bande overfaldet med slag, spark og knivstik. Overfaldet medførte, at offeret både fik kraniebrud og hjerneblødning.

Fire mænd med forskellig tilknytning Hells Angels er tiltalt i sagen. Blandt dem den ansatte i det føromtalte malerfirma. Alle fire nægter sig skyldige.

De fire, der er dækket af navneforbud, er 26, 28, 31 og 28 år. De er alle del af Hells Angels hierarki.

Den 38-årige, der dengang var ansat i malerfirmaet, er medlem af HA-støtteklubben AK81, og samtalen mellem malermesteren og den 38-årige fandt sted 12. august.

Bekymret malermester

Det fremgik tydeligt, at mester var bekendt med, at der havde udspillet sig en voldsepisode, og at det var hans opfattelse, at den 38-årige havde haft del i affæren.

»Gider du virkelig bruge dit liv på det,« lød det fra mester samtidig med, at han udtrykte bekymring for, om andre medarbejdere i firmaet:

»Hvad så med dem, der bliver skydeskiver?«

»Der er blevet aftalt nogle klare regler og betalt penge til ham, der er kommer til skade,« svarede den 38-årige.

»Det er nogle børn på 18 år, der ikke kan styre deres aggressioner,« lød det endvidere i den aflyttede samtale.

»Hvad så med dem, der er i fængsel for mordforsøg,« spurgte mester og henviste til dem, der allerede var anholdt i sagen.

»Jamen, de sidder jo og får støtte af klubben. Det kan man jo ikke gøre noget ved,« svarede den 38-årige, der ligeledes nævnte, at når 'de høje herrer kom hjem fra Spanien' så ville sagen falde yderligere på plads.

Hvem disse 'høje herrer' var, ville han ved fredagens retsmøde ikke fortælle, hvem var.

Var sludder

Om samtalen forklarede den 38-årige ved retsmødet, at det alt sammen var noget han havde fundet på, fordi han frygtede at blive fyret.

De fire anklagede i sagen er tiltalt efter bandeparagraffen 81a, der kan give dobbelt straf ifald de kendes skyldig.

Blandt andet den tvangfrie snak om betaling til offeret og 'høje herrer's indflydelse giver anklagemyndigheden ammunition i bevisførelsen for, at der retteligt var tale om en konflikt imellem grupperinger – Hells Angels og LTF – og ikke blot et tilfældigt overfald.

Det er politiets vurdering, at overfaldet om aftenen 26. juni var hævn for en batalje, der udspandt sig dagen før i Nørrebroparken.

Ved fredagens retsmøde fremlagde anklager Luca Kowenicki detaljer fra en tråd på WhatsApp, der er for prøvemedlemmer i Hells Angels i København.

'Der er nogle problemer ovre ved parken. Hvis der er nogen i nærheden, må de gerne lige komme forbi. Der er nogen sjaks (sjakaler, red) der har prøvet at chop drengene', lød det i tråden.

Genkendt på gaden

Det er politiets vurdering, at voldsofferet kan have været del af tumulten i parken, og han tilfældigt blev genkendt dagen efter i området ved Munkensvej.

Her blev der sendt besked til HA klubhuset på Svanevej, hvor en renovering var i gang.

Herfra, vurderer politiet, rykkede et tæskehold ud i to biler og kørte til Munkensvej, hvor LTF'eren blev overfaldet og tævet ganske brutalt.

Flere af de tiltalte forklarede ved fredagens retsmøde, at de ganske rigtigt havde været i klubhuset og deltaget i renoveringen, men at de ikke havde været del af overfaldet.

En af de øvrige forklarede dog, at han på tidspunkt for overfaldet havde været chaufføren i en VW Polo, der fra klubben var kørt til området, hvor overfaldet havde fundet sted.

Ved fredagens retsmøde dokumenterede anklageren en video, som et tilfældigt vidne havde filmet.

På videoen ses det, hvordan to mænd steg ud af den mørke Polo, der ligeledes lavede en u-vending. Kort efter kom mændene tilbage og satte sig ind i bilen, der så kørte væk igen.

Samme video viser, hvordan en Mercedes Sprinter i samme øjeblik kommer ud fra Munkensvej og drejer væk.

Denne bil, mener politiet ligeledes fragtede en del af tæskeholdet til og fra overfaldet. Ud over de fire tiltalte, deltog også flere foreløbigt uidentificerede medgerningsmænd ved overfaldet.

Sagen fortsætter tirsdag.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s dybdegående podcast 'På fersk gerning' her: