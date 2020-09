Rosalinde Mynster er blevet 30 år, og i den anledning fik hun en stor overraskelse.

Hun kan nemlig se frem til at blive gift engang i fremtiden. Skuespillerinden er blevet forlovet.

På sin Instagram-profil har hun delt et billede i sin story, hvor hun viser, at der er kommet en flot ring på fingeren.

Sammen med billedet står der 'best birthday present ever. Said yes to my baby (bedste fødselsdagsgave nogensinde. Sagde ja til min skat, red)'. Derefter har hun tagget sin hjertenskær Jakob Emil Lamdahl Pedersens Instagram-profil.

Thanks for a good release yesterday. Our show got cancelled but we still had a good night

Parret har været sammen siden 2018 og flyttede ret hurtigt sammen.

Rosalinde Mynsters partner er musiker. I forbindelse med at parret flyttede sammen, udtalte kendissen til Se og Hør:

»Vi har været sammen i fem måneder, så det er gået lidt hurtigt,« fortalte Rosalinder dengang til Se og Hør.

Mange vil genkende Rosalinde Mynster som karakteren Fie fra 'Badehotellet'. Da hun stoppede sin medvirken, forklarede hun over for B.T.:

Arkivfoto af Rosalinde Mynster. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Arkivfoto af Rosalinde Mynster. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg var meget ung, da 'Badehotellet' gik i gang, og beslutningen om ikke at fortsætte bunder udelukkende i en følelse af at have fuldbragt en rolle og et kapitel i min karriere. Jeg glæder mig til at følge sæson 6, men fra den anden side af skærmen,« lød det dengang fra Rosalinde Mynster.