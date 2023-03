Lyt til artiklen

Du kender ham fra 'Ringenes Herre' eller 'Pirates of the Caribbean'.

Men Orlando Bloom er også goodwill-ambassadør for UNICEF, og i den egenskab har han netop besøgt det krigshærgede Ukraine.

Det skriver den britiske skuespiller selv på Instagram, hvor han også deler billeder fra sit besøg.

»I dag (søndag, red.) ankom jeg til Ukraine for første gang siden min første rejse i 2016. Jeg ville aldrig have forestillet mig, at krigen ville brede sig til hele landet, siden jeg var her,« skriver han på det sociale medie.

Højdepunktet var et visit hos præsident Volodymyr Zelenskyj, som også bliver omtalt i flere internationale medier.

Her udtrykte Bloom, at han er »imponeret« over ukrainernes styrke, mod og modstandskraft.

Han roste også præsidenten for sin måde at kommunikere på og hans evne til at indgyde befolkningen håb.

»Du har et stærkt hjerte. Tak,« lød det fra Bloom, inden de to mænd afsluttede mødet i en varm omfavnelse.

På sin side hilste præsidenten UNICEFs arbejde for at forbedre forholdene for krigens børn velkommen.

Filmstjernen besøgte også et UNICEF-center, hvor børn kan mødes og lege i sikkerhed og tryghed.

»I dag var jeg så heldig at høre børns latter på et UNICEFs støttet Spilno-center. Et trygt, varmt og nærende sted, hvor børn kan lege, lære og modtage psykologisk støtte.«

Han forklarer, at 'spilno' betyder 'sammen' på ukrainsk, og der er mere end 180 af denne type centre i det krigshærgede land.

UNICEF Goodwill Ambassador Orlando Bloom returns to Ukraine to meet children & families affected by war. His first stop: a UNICEF Spilno Child Spot in Kyiv filled with children's laughter! Spilno Spots are safe spaces where children can play, learn & receive psychosocial support. pic.twitter.com/3F4qsLCFne — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) March 25, 2023

Det sted, Orlando Bloom besøgte, ligger nede i metrosystemet, så børnene er i sikkerhed for krigens bombardementer.

»I nogle få timer hver dag, kan forældre aflevere deres små børn og give den en fornemmelse af normalitet som at spille spil og bare være børn,« siger Hollywood-stjernen og fortsætter:

»Børnene i Ukraine har brug for at få deres barndom tilbage.«

Orlando Bloom har arbejdet for UNICEF siden 2009 og har særligt fokus på børns rettigheder rundt omkring i verden.

Privat danner han par med den amerikanske sangerinde Katy Perry. Sammen har de datteren Daisy Dove Bloom Hudson.

Han har sønnen Flynn Christopher Bloom fra sit ægteskab med den australske model Miranda Kerr.