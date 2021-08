'Hold kæft et vildt døgn', skriver Line Hoffmeyer torsdag eftermiddag på Instagram.

Siden hun og komiker Lasse Rimmer forleden annoncerede på hver deres Instagram-profil, at de skal skilles efter knap to års ægteskab, er det væltet ind med reaktioner.

Parret fortalte i forbindelse med annonceringen, at de i løbet af det sidste års tid har stået i en krise, der gør, at deres forhold ikke står til at redde, men at de derudover skilles som gode venner.

Det har medført en masse gætterier på årsagen til bruddet, hvilket Line Hoffmeyer i sit nye Instagram-opslag føler sig nødsaget til at reagere på.

'For lige at mane gisninger og spekulationer til jorden, kan jeg, uden at gå i alt for private eller konkrete detaljer, sige at, at vi det sidste lange stykke tid har stået i en situation, hvor jeg har følt mig nødsaget til at lægge egne behov og ønsker fuldkomment på hylden for at kunne hjælpe og støtte dem jeg elsker så meget som muligt.'

Hun fortsætter:

'Der har aldrig været ond vilje eller manglende kærlighed, men i sidste ende, ulykkeligvis, en mangel på ressourcer.'

Line Hoffmeyer beskriver sig selv som en 'bankkonto, der hele tiden er blevet hævet fra, men ikke sat penge ind på, og så knækker man på et tidspunkt, uagtet hvor meget kærlighed og gode hensigter og intentioner, alle parter har haft til hinanden'.

Line Hoffmeyer understreger, at hendes kærlighed til Lasse Rimmers to børn, Pippi og Hedvig, er intakt, og at de ikke har noget med sagen at gøre.

'Pigerne har været, og vil altid være, den største gave livet har givet mig, og derfor smerter det mig at læse folk gætte på, at det var dem, jeg blev træt af', skriver hun blandt andet og tilføjer, at hun derfor har anskaffet en lejlighed med et ekstra værelse, så pigerne altid kan komme på besøg og overnatte.

