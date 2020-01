Den amerikanske popsanger og skuespiller Jessica Simpson fortæller nu om en fortid med alkohol og stoffer.

I en kommende udgivelse, hvor hun fortæller om sin fortid, sætter hun for første gang ord på misbruget.

Det skriver CBS News.

'Jeg slog mig selv ihjel med alkohol og piller,' skriver den 39-årige stjerne i bogen, som hun har valgt at kalde 'Open Book' - 'Åben Bog' på dansk.

Hun afslører, at hun blev ædru i november 2017.

Med støtte fra familie, venner og eksperter kom hun ud af sit misbrug.

Det var let for hende at undvære alkohol. Hun var nærmest vred på de mange flasker, hun havde tømt hver eneste dag.

Det hårdeste var den periode med terapi, som hun gik til efterfølgende.

Især fordi hun samtidig bearbejdede mindet om en barndom med seksuelle overgreb.

Overgreb, der fandt sted første gang, da hun var seks år gammel.

Hun talte ikke om det før seks år efter, da hun blev 12 år, hvor hun fortalte det til sin mor, der svarede, at hun havde haft en mistanke om, at det var sket. Efterfølgende talte de aldrig om det igen.

Jessica Simpson håber, at hun med bogen vil kunne hjælpe og inspirere andre.