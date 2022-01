»'Folk, som menstruerer'. Jeg er sikker på, der plejede at være et ord for de mennesker. Kan nogen hjælpe mig? Wumben? Wimpund? Woomud?'«

Det var, hvad 'Harry Potter'-forfatter J.K. Rowling 6. juni 2020 skrev på sin Twitter-profil.

Procentmæssigt en forsvindende lille del af det, forfatteren gennem tiden har skrevet, men ikke desto mindre 23 ord, som de seneste år har kastet J.K. Rowling ud i en storm af kritik.

Men før vi træder ind i stormen, skal vi tilbage til 1995.

Her sidder J.K. Rowling på cafeerne The Elephant House og Nicolson's Cafe i Edinburgh og taster løs på en gammel skrivemaskine, mens datteren Alice sover ved siden af.

Bag hende ligger nogle kaotiske år, hvor hun flyttede til Portugal, blev gift og fik barn. Men ægtemanden var voldelig, og J.K. Rowling blev separeret og flygtede – med datteren på armen – hjem til Storbritannien.

Med i kufferten var også tre bogkapitler om en dreng, der hedder Harry Potter.

Når J.K. Rowling ikke sidder på Edinburghs cafeer og skriver, bor hun og datteren i en trang lejlighed, som forfatteren kun har råd til, fordi en ven hjælper med at betale huslejen.

J.K. Rowling bor fortsat i Edinburgh. Foto: JONATHAN BRADY Vis mere J.K. Rowling bor fortsat i Edinburgh. Foto: JONATHAN BRADY

Hun kæmper med både depression og selvmordstanker.

Men én ting holder hende oppe.

»Den ting, der fik mig til at søge hjælp, var nok min datter. Jeg tænkte, at det ikke ikke var rigtigt, at hun skulle vokse op og se mig i sådan en tilstand,« har forfatteren fortalt.

J.K. Rowling fortsætter sine skriverier, og snart er de tre kapitler om Harry Potter blevet til en hel bog.

En førsteudgave af 'Harry Potter og De Vises Sten'. Foto: WILL OLIVER Vis mere En førsteudgave af 'Harry Potter og De Vises Sten'. Foto: WILL OLIVER

Hun får en litterær agent, som sender bogen ind til 12 forlag.

Alle afviser de at udgive bogen.

Først et år senere bider forlaget Bloomsbury på krogen, og i 1997 udkommer 'Harry Potter og De Vises Sten'.

Bogen vinder priser, og året efter afholder de amerikanske forlag en auktion, der skal afgøre, hvem der får rettighederne til at udgive den i USA.

Succesen fortsætter, og da den fjerde bog, 'Harry Potter og Flammernes Pokal', udkommer i Storbritannien, sælger den på én dag næsten lige så mange kopier, som den tredje bog gjorde på et helt år.

Hele 372.775 bøger langes der over disken de første 24 timer, ifølge Reuters.

I USA er det endnu vildere. Tre millioner eksemplarer bliver der solgt de to første døgn.

Det kan roligt siges, at interesserne herfra kun går opad, og de sidste fire bøger i serien sætter alle rekorder som de hurtigst sælgende bøger i historien.

J.K. Rowling med den sidste bog i 'Harry Potter'-serien. Foto: SHAUN CURRY Vis mere J.K. Rowling med den sidste bog i 'Harry Potter'-serien. Foto: SHAUN CURRY

J.K. Rowling bliver rig. Meget rig. I 2004 kan Forbes således fortælle, at hun er den første forfatter, der bliver dollarmilliardær. På privatfronten finder hun også kærligheden, og i 2001 gifter hun sig med lægen Neil Murray. De får to børn.

I alt bliver det til syv bøger og otte film, da den sidste bog deles op i to film. Og franchiset breder sig ud i flere grene.

Skuespillerne bliver verdensstjerner, og J.K. Rowling står som skaberen af et værk, der er elsket af både store og små verden over.

Sådan kunne fortællingen om Joanne Kathleen Rowling være sluttet, men så er vi tilbage ved det tweet, hun i sommeren 2020 satte sig ned og skrev.

I tweetet gør hun sig lystig over et medies brug af betegnelsen 'folk, der menstruerer' og pointerer, at der vist engang fandtes et ord for netop de folk – nemlig 'women'. Kvinder.

Det fik flere til at mene, at hun ikke anerkendte transmænd, som trods deres kønsidentitet fortsat er i stand til at menstruere.

Kritikken var krads på de sociale medier, men J.K. Rowling holdt fast i, at man ikke kan slette begrebet køn.

»Det er ikke had at skrive sandheden,« skrev hun og fortalte i samme moment, at hun kender og elsker transkønnede.

Dette fik ikke kritikken til at forstumme.

Tværtimod.

Mange var skuffede over, at kvinden bag et værk, som de elsker så højt, kunne have den slags holdninger.

Flere af skuespillerne fra filmen tog afstand fra forfatteren.

»Transkvinder er kvinder. Enhver udtalelse om det modsatte fjerner transpersoners identitet og værdighed og går imod alle råd fra professionelle sundhedsorganisationer, der har markant mere ekspertise på området end både mig selv og 'Jo' (Joanne K. Rowling, red.),« skrev Daniel Radcliffe, som spillede Harry Potter i filmene.

Daniel Radcliffe og Emma Watson har begge talt imod J.K. Rowling. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Daniel Radcliffe og Emma Watson har begge talt imod J.K. Rowling. Foto: LUCAS JACKSON

Også Emma Watson, der i filmene spillede Hermione Granger, gik til tasterne på Twitter.

»Transkønnede er, hvem de siger, de er, og de fortjener at leve et liv uden hele at få sat spørgsmålstegn ved, hvem de siger, de er,« skrev hun.

Det var dog ikke alle fra det magiske univers, som stemte i.

Ralph Fiennes, som spillede Voldemort, udtalte til The Telegraph, at han ikke forstod de giftige, verbale udtryk, der blev rettet mod forfatteren.

Raseriet fortsatte, da J.K. Rowling under pseudonymet Robert Galbraith udgav en krimi, hvor morderen er en mand, der klæder sig ud som kvinde.

Noget, der forstærkede kritikerne i deres idé om, at forfatteren bestemt ikke bryder sig om transkønnede.

J.K. Rowling skriver også under navnet Robert Galbraith. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere J.K. Rowling skriver også under navnet Robert Galbraith. Foto: JUSTIN TALLIS

Det var dog ikke alle, der nøjedes med at rase online.

Således kunne J.K. Rowling sidste år fortælle, at hun havde anmeldt tre aktivister til politiet, som havde delt billeder af forfatterens hus og adresse på de sociale medier.

Kontroverserne om forfatteren blussede i den grad op igen, da HBO Max 1. januar sendte genforeningsprogrammet 'Harry Potter 20th Anniversary – Return To Hogwarts'.

Her gjorde J.K. Rowling sig nemlig bemærket igen -– ved ikke at deltage.

Anmelderne var forundrede over, at hun kun nåede med i programmet i form at nogle gamle videoklip, og straks gik spekulationerne på, om det havde noget med de seneste års køns-kontroverser at gøre.

Hverken forfatteren eller Warner Bros. har udtalt sig om grunden til forfatterens fravær.

Også skolen The Boswells School i England har givet forfatteren det røde kort for hendes syn på transkønnede.

Før havde de en afdeling opkaldt efter forfatteren, men det blev ved årsskiftet ændret, så det fremover er den britiske løber og OL-guldvinder Kelly Holmes, der lægger navn til.

»Hendes syn på det her emne er ikke i tråd med vores skoles politik og overbevisning -– det er et sted, hvor folk kan være sig selv,« forklarede rektoren Stephen Mansell.