Erik Brandt er kommet i godt humør.

Den 74-årige leve- og modemand oplevede lidt af en nedtur sidste år, da hans døtre satte ham en stol for døren, da de mente, han var kommet ud i et for alvorligt alkoholmisbrug. Han lagde derfor alkoholen på hylden, og er i dag klar til at se fremad.



Nu vil han nemlig til at bruge sine misbrugserfaringer med alkoholen konstruktivt. Da han tirsdag aften troppede op på den røde løber til gallapremieren på Per Flys nye film 'Dobbeltspil' fortalte han om sine nye planer:

»Jeg har det fantastisk, for jeg skal til at lave to nye tv-programmer til de store tv-kanaler. Det ene handler om, at jeg skal hjælpe dem, der drikker for meget. Det har ikke fået en titel endnu. Det andet program, jeg skal lave, handler mere om mig selv og skal hedde 'Det er mig, der er Erik'.«

Han tilføjede i den sammenhæng:

»Så jeg skal til at tabe mig. Jeg gider ikke se på den her store mave,« grinede han højt.



Erik Brandt blev også spurgt ind til, hvordan hans gamle ven, prins Henrik, går og har det. Til det svarede han:

»Prins Henrik har det efter omstændighederne godt. Han er ved godt mod, og vi skriver og taler sammen ofte. Måske tager jeg ned til Egypten og besøger ham. Jeg skal i hvert fald snart ned og have noget sol.«