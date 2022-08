Lyt til artiklen

Hvordan ville du fejre fire veloverståede kæmpekoncerter i København? Ed Sheeran valgte den helt eksklusive model.

Søndag skrev den 31-årige britiske verdensstjerne på sin Instagram-profil:

»København, du var fantastisk, fire shows, 160.000 mennesker indenfor, cirka 40.000 udenfor på bakken, lyn og torden, regn, vind, solskin og havet. Og maden! Sikke et land, tak fordi jeg måtte komme.«

Det er nok ikke helt tilfældigt, at han i sin opremsning netop fremhæver maden.

Ed Sheeran på scenen i Øresundsparken i København onsdag den 3. august 2022. Foto: Torben Christensen Vis mere Ed Sheeran på scenen i Øresundsparken i København onsdag den 3. august 2022. Foto: Torben Christensen

For lørdag aften efter sin fjerde og sidste koncert i Øresundsparken tog Ed Sheeran nemlig videre ud på Refshaleøen for at spise på den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist.

Køkkenchef og medejer af Alchemist, Rasmus Munk, delte i en kort periode billeder af besøget i en nu ikke længere tilgængelig Instagram-story.

Michelin-restaurantens kommunikationschef Lena Ilkjær bekræfter overfor B.T., at Ed Sheeran var forbi lørdag aften – men har derudover ikke mere at tilføje, ligesom Rasmus Munk ikke har lyst til at gen-offentliggøre billederne af Ed Sheeran.

Verdensstjernen, der er kendt for hits som 'Shape of You', 'Bad Habits' og 'Perfect' spillede, som han nævner i Instagram-opslaget, for over 160.000 mennesker i løbet af de fire koncerter fra onsdag den 3. august til lørdag den 6. august.

Kokken Rasmus Munk fotograferet i 2019 i sin restaurant Alchemist på Refshaleøen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Kokken Rasmus Munk fotograferet i 2019 i sin restaurant Alchemist på Refshaleøen. Foto: Asger Ladefoged

B.T.s anmelder Jeppe Elkjær overværede den første af koncerterne, som han gav fem stjerner og kaldte en 'historisk magtdemonstration'.

I løbet af dagene i København oplevede Ed Sheeran desuden onsdag at hilse backstage på familien Schmeichel, torsdag at få afbrudt sin koncert kortvarigt på grund af uvejr, mens han fredag gik en tur i Zoologisk have.

På sin Instagram-video afslørede han også mandag under overskriften 'Jeg elsker Danmark', at han blandt andet nåede at tage sin en svømmetur i Øresund, før verdensturneen i disse dage er fortsat til Sverige.

Ed Sheeran var helt ukendt, da han i 2011 første gang spillede i Danmark til Gaffa-prisen på Bremen Teater i København.

Siden har han spillet steder som Jyske Bank Boxen i Herning, Tusindårsskoven i Odense og senest altså for et rekordstort publikum på Amager.