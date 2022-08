Lyt til artiklen

Det var noget af et chok, da Brad Pitt og Angelina Jolie annoncerede deres skilsmisse i 2016. Nu afslører dokumenter nye detaljer om den skæbnesvangre flytur, der menes at være en af årsagerne til, at parret gik fra hinanden.

Hændelsen på flyet har tidligere været omtalt som en dramatisk oplevelse for familien.

I de nye FBI-dokumenter, som flere udenlandske medier er kommet i besiddelse af, kan man nu læse om, hvad der skete, mens familien var i luften.

NBC Today og People skriver, at Brad Pitt skulle have anklaget Angelina Jolie for at have ødelagt deres fælles familie.

FBI og Los Angeles County Department of Children and Family Services skulle efter hændelsen på flyet have undersøgt Brad Pitt efter at have modtaget et anonymt tip om, hvad der skete på flyet.

Udenlandske medier har nu fået bekræftet, at det var Angelina Jolie, der anmeldte hændelsen på flyet.

Angiveligt skulle Brad Pitt have ageret 'verbalt voldeligt' og 'fysisk' over for Angelina Jolie og et af deres fælles børn.

Angelina Jolie skulle have anklaget eksmanden for at have hældt øl ud over hende på flyet.

Angiveligt handlede diskussionen om børnene og opdragelsen af dem.

Ifølge anklagen skulle parret være gået ned bagest i det private fly, hvor Brad Pitt skulle have taget fat i konens hoved og rystet hende, inden han tog fat i hendes skuldre og rystede hende igen.

Han skulle også have slået loftet i flyet – ifølge Angelina Jolies forklaring.

Angiveligt skulle et af parrets børn efterfølgende have spurgt sin mor, om hun var 'okay'.

Hertil svarede Brad Pitt angiveligt, at 'mor er ikke okay. Hun ødelægger denne familie. Hun er skør', lyder det.

Ifølge rapporten, der er lavet ud fra et interview med Angelina Jolie efter hændelsen, skulle Pitt også have råbt af sin familie og sagt, at et af børnene lignede 'et fucking Columbine-barn', hvilket menes at være en reference til skoleskyderiet på Columbine High School i 1999.

Skuespilleren har nægtet alle anklager mod sig, og der er aldrig rejst sigtelse mod ham.

Han har dog i 2019 fortalt om, at han har haft problemer med alkohol og har søgt behandling.

Nu forsøger en unavngiven person at få FBI til at vidne i en retssag for at få alle dokumenter i sagen frigivet.

Ingen repræsentanter for Angelina Jolie har ønsket at forklare skuespillerens motivation for at få frigivet dokumenterne.