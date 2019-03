Den folkekære tv-vært Cecilie Hother sætter nu ord på, hvordan hun i øjeblikket kæmper med sorgen over at have mistet sit ufødte barn.

»Jeg er ked af det, knækket, vred, frustreret, ulykkelig og rummer 1000 andre følelser, som jeg ikke engang kan sætte ord på endnu,« skriver Cecilie Hother på sin Instagram-profil.

I begyndelsen af marts kunne den populære tv-vært fortælle, at parret havde mistet deres ufødte barn, der skulle have været født til sommer. Sådan blev det dog ikke.

40-årige Cecilie Hother bruger nu tiden på at bearbejde tabet:

»Jeg tænker, at min ven er tiden. Og at jeg gennem tid, terapi, sorggrupper og kærlighed kan integrere netop sorgen, savnet og tabene i mit liv,« skriver hun videre på det sociale medie.

Hun og manden Thomas Gregers er i forvejen forældre til datteren Elinor på to et halvt år. Og det er blandt andet hende, der er skyld i lidt glæde midt i en svær tid:

»Det første skridt er, når Ellinor siger: “Holde min hånd mor, det rart” og det er det! Det er mere end rart. Det er kærlighed i sin reneste form. Og jeg slipper først hendes hånd, når hun slipper og så tumler vi og leger “farlig Tiger” og griner. For på trods af smerten, så er der liv og kærlighed,- så uendeligt meget kærlighed. Lige nu tager jeg én time af gangen,« skriver tv-værten.

Cecilie Hother har tidligere åbent fortalt, at hun lider af PCO, som blandt andet gør det svært at blive gravid.

