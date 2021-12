»Jeg tænkte, det var lidt tarveligt lagt ud.«

Althea Reinhardt griner. Det er der stadig overskud til dagen efter nederlaget til Frankrig.

En kamp, hvor hun fik stor opmærksomhed. Dels fordi hun igen stod en flot kamp, men også fordi en fotograf fangede hende i et mere ærgerligt øjeblik.

For i starten af første halvleg blev den 25-årige danske profil ramt hårdt i hovedet af en afslutning og gik herefter i gulvet.

En fotograf var ekstremt hurtig og fangede det moment bolden ramte hende i ansigtet. Siden er billedet kommet på flere sociale medier, men det tager Althea Reinhardt i stiv arm og med et stort smil.

»Jeg har grebet den og grint af det selv. Min veninde har sendt et meme. Ja, jeg er allerede blevet til et meme. Hun var også hurtig til at sige: 'Sorry, men det er lidt sjovt'. Det kan man bare grine lidt af,« siger målvogteren, der også bare må give fotografen, at det er godt fanget.

»Det er et ekstremt flot foto. Jeg vidste ikke selv, det så sådan ud, så det var også meget fint at se udefra,« lyder det med det karakteristiske grin dagen derpå.

»Det er, hvad det er, og jeg har jo selv valgt at stå på mål, så det kan ske,« siger Althea Reinhardt.

Althea Reinhardt blev ramt i hovedet i starten af første halvleg. Foto: Beate Oma Dahle Vis mere Althea Reinhardt blev ramt i hovedet i starten af første halvleg. Foto: Beate Oma Dahle

Og Odense-spilleren, der i 2019 blev ramt af en hjernerystelse, der holdt hende ude noget tid, kan heldigvis også berolige med, at hovedet har det helt fint.

»Mit hoved har det godt. Der er heldigvis ingen mén, så det er dejligt,« siger hun, inden hun sætter ord på, hvordan hun og resten af holdet har det efter skuffelsen mod Frankrig.

»Man prøver så vidt muligt at komme videre og have fokus på kampen i morgen. Det er super vigtigt, vi er professionelle omkring det her. Den bliver svær i morgen, det bliver på deres hjemmebane i en fed kulisse. Det skal nok blive en hård kamp,« forklarer målvogteren.

Hun blev kåret til kampens spiller mod Frankrig, men det er en titel, hun egentlig ikke kan bruge til det store.

»Jeg ville gerne have byttet den ud med en finaleplads. Jeg ville også gerne have spillet dårligt for en finaleplads. Vi vil jo vinde medaljer,« siger hun med et smil.

Den mulighed har landsholdet stadig, når de går på banen i en duel om bronzen ved årets VM.

Kampen mod Spanien bliver spillet klokken 14.30 søndag, men om det bliver med Althea Reinhardt på mål, vil tiden vise.

Holder Jesper Jensen fast i det system, han har kørt med gennem slutrunden, er det nemlig blevet Sandra Tofts tur.