Lewis Hamilton (Mercedes) er blevet diskvalificeret fra kvalifikationen til Brasiliens Grand Prix i São Paulo og VM-rivalen Max Verstappen (Red Bull-Honda) er blevet idømt en både på 50.000 Euro (cirka 375.000 kroner).

Englænderen, der var hurtigst under kvalifikationen, blev diskvalificeret fordi hans bagvinge ’åbnende’ marginalt mere end tilladt i de såkaldte DRS-zoner.

Her kan køreren aktivere en åbning i vingens øverste element, der nedsætter vindmodstanden og dermed gør det nemmere at overhale.

Dommerpanelet var enige i at der ikke var tale om en bevidst overtrædelse af reglerne, men valgte alligevel at diskvalificere Hamilton.

Max Verstappen i pit i Sao Paulo, Hollænderen blev idømt en bøde på 375.000 kr for at have rørt VM-rival Lewis Hamiltons bagvinger efter kvalifikationen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen i pit i Sao Paulo, Hollænderen blev idømt en bøde på 375.000 kr for at have rørt VM-rival Lewis Hamiltons bagvinger efter kvalifikationen. Foto: Grand Prix Photo

Diskvalifikationen betyder, at englænderen skal starte sidst i det sprintrace, der sent lørdag afgør startplaceringerne til søndagen grandprix.

Red Bull-teamet og Verstappen har de seneste uger mistænkt Mercedes for netop at have en ulovlig bagvinge. Efter kvalifikationen i São Paulo, hvor Hamilton var markant hurtigere end Verstappen, målte Max Verstappen med fingrene først åbningen i sin egen bagvinge, hvorefter han på samme måde prøvede at vurdere om Mercedes-åbningen var større.

Der er stramme regler for hvordan kørerne skal opføre sig efter kvalifikation og løb. Her er bilerne så snart de holder stille i såkaldt ’Parc Ferme’, hvor de afventer de tekniske kontrollanter.

Bilerne må ikke berøres, for de kan teoretisk gøres enten lovlige eller ulovlige inden kontrollen.

Efter have studeret videooptagelser af Verstappen i Parc Ferme er dommene enige om, at hollænderens berøringer var så lette, at de ikke kan have ændret på bilerne. Alligevel er det tale om en overtrædelse af reglementet, der altså udløser en bøde på 375.000 kroner.

Med Hamiltons diskvalificering er det nu Max Verstappen, der starter forrest. Med fire løb tilbage fører Verstappen VM-stillingen med 19 point ned til Hamilton.

Lewis Hamilton har tidligere vundet VM syv gange, mens Max Verstappen jagter sin første titel.