Det er det, Sergio Perez har drømt hele sit liv: At vinde sit hjemmebane-grandprix på autodromen i Mexico City. Nu er drømmen realistisk – efter 10 år i Formel 1 er Perez hos Red Bull i 2011 endelig kommet ind i et topteam.

Og så truer Red Bull med at smadre drømmen om en hjemmebanesejr.

Perez´ teamkammerat og førstekører Max Verstappen er op til søndagens Mexico City Grand Prix involveret i et ultratæt VM-kamp med Lewis Hamilton (Mercedes).

Det betyder, at Red Bull-ledelsen ikke kan tage hensyn til Perez´ drøm om at vinde i Mexico City: Hvis han mod slutningen af løbet skulle føre foran Verstappen, vil der blive udstukket en teamordre med besked om at mexicaneren skal overlade sejren til hollænderen.

Red Bull-teamchef Christian Horner er indstillet på ar udstede en teamordre hvis den kan hjælpe Verstappen tættere på VM-titlen.

»Sergio kender sin opgave: Han skal bakke sin teamkammerat op,« siger Red Bull teamchef Christian Horner.

»Formel 1 er en holdsport. Og vores hold kæmper for at vinde både den individuelle titel og konstruktør-mesterskabet. Dette løb er et ud af 22 afdelinger af Formel 1-VM 2022 – og det finder tilfældigvis sted på Sergio´s hjemmebane. Man hader at skulle udstede den slags ordrer, men det handler om at score så mange point som muligt. Som mesterskabet har udviklet sig, har vi ikke råd til at opgive et eneste point,« fortsætter Red Bull-chefen.

Perez afventer hvordan løbet udvikler sig, men sagde inden kvalifikationen:

»Jeg ville have det svært med at skulle følge en teamordre her i Mexico. Og jeg tror også, det være et problem for teamet at udstede en sådan ordre. Men det er ikke noget vi behøver diskutere allerede nu.«

Verstappen er som altid über-cool, og antyder at problemet næppe opstår – han har tænkt sig at køre sejren i Mexico hjem fra front.

I Mercedes-lejren er Valtteri Bottas indstillet på at gøre alt hvad han kan for at hjælpe Hamilton i titelkampen – inklusiv følge en eventuel teamordre.

»Jeg er teamplayer, Og det vil være stort at være med til at vinde konstruktør-VM for femte gang med Mercedes,« siger finnen, der efter sæsonen skifter til Alfa Romeo.