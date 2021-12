Med Formel 1-finalen på Yas Marina-banen i Abu Dhabi sluttede en epoke: Efter 350 grandprixer – rekord i Formel 1-historien – samt 21 grandprixsejre og VM-titlen fra 2007 trak Kimi Räikkönen sig tilbage.

Til alle pr-rådgiveres og pressekonsulenters irritation var den 42-årige finne den måske mest populære kører i feltet. Han brugte sjældent tid på sociale medier, han gad ikke interview, og ved de pressekonferencer, han blev tvunget til at deltage i, var han enten fraværende eller uforskammet.

Men han var ægte. Og derfor elskede alverdens Formel 1-fans Kimi Räikkönen. Her var ingen tomgangssnak eller pr-speak – kun ærlige kommentarer.

Fernando Alonso (th.) var teamkammerat med Räikkönen hos Ferrari og nød samarbejdet med den fåmælte finne. Foto: Grand Prix Photo

Som ved Brasiliens Grand Prix 2006, hvor Formel 1-kørerne skulle møde fodboldlegenden Pelé inden starten. Räikkönen manglede, og da han efterfølgende – på live-tv – blev spurgt, hvorfor han ikke var mødt op, svarede han: »Jeg var på lokum.«

Räikkönen har altid haft sin egen skæve humor. Under et interview om sine konkurrenter blev han spurgt, hvad der er det bedste ved Red Bull. Svaret: »At man kan blande det med vodka.«

Også blandt sine kollegaer er Kimi Räikkönen populær. Jo – han kører koldt og kontant, og kørestilen har været med til at give ham kælenavnet 'Iceman'. Men han går aldrig over stregen.

»Han var svær at køre mod, men han havde altid respekt for sin modstander. Han lavede ingen numre, men var altid cool. Derfor vil jeg savne ham. Når man kæmpede hjul mod hjul med Kimi, kunne man altid stole på ham – han gjorde aldrig noget vildt eller udsatte én for fare,« sagde Fernando Alonso, der i 2014 var teamkammerat med Räikkönen hos Ferrari, i en officiel farvelhilsen til finnen.

Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel var teamkammerater i fire år hos Ferrari. Foto: Grand Prix Photo

Lewis Hamilton lægger ikke skjul på, at finnen var et af hans idoler, da han voksede op.

»Når jeg kunne vælge bil i forskellige computerspil, valgte jeg altid Kimis. Så det var en vild oplevelse, da jeg selv kom i Formel 1 og begyndte at køre med ham. Jeg tabte VM-kampen til ham i 2007 og havde mange gode kampe med ham. På banen er Kimi hård – man altid uhyre fair. Jeg vil savne ham,« siger englænderen.

Sebastian Vettel, der var teamkammerat med Räikkönen hos Ferrari i 2015-18, er ikke i tvivl om, hvad han vil savne mest, når finnen forlader Formel 1.

»Hans måde at være stille på,« sagde tyskeren med et smil på en pressekonference, kort efter Räikkönen havde meddelt, at han stoppede.

Som dreng valgte Lewis Hamilton (tv.) altid Kimi Räikkönens bil i forskellige computerspil. Foto: Grand Prix Photo

»Han har et utroligt naturtalent, og det var fantastisk at opleve på nærmeste hold i de år, vi var teamkammerater. Hans rå fart og hans evne til at tilpasse sig forskellige biler og forskellige forhold på banen – imponerende! Efter en lang, lang karriere har han fortjent sin plads blandt sportens allerstørste navne,« fortsætter Vettel.

Alle i Formel 1-paddocken har deres personlige favorithistorie om Kimi Räikkönen. George Russell, der efter tre sæsoner hos Williams næste år skal være teamkammerat med Lewis Hamilton hos Mercedes, har en af de mere specielle.

»Første gang jeg mødte ham, var ved FIAs præmiefest i 2018,« fortalte Russell på en pressekonference op til Hollands Grand Prix.

Englænderen vandt Formel 2-mesterskabet 2018, hvor Räikkönen sluttede på tredjepladsen i Formel 1-VM. Finnen var selskabeligt overrislet og i rigtig godt humør ved gallafesten (tjek bare 'Raikkonen FIA Gala 2018' på YouTube), og Russell husker, hvordan hans første snak med finnen sluttede:

»Han gav mig et par 'sherifstjerner' på begge brystvorter!«