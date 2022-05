Det er ét stort stjernetræf, som søndagens Formel 1-grand prix har udviklet sig til.

For et par timer inden det historiske løb i Miami, Florida, vælter det nemlig ind med verdensstjerner, som alle vil opleve motorsportens kongeklasse fra tætteste hold.

Det afslører billeder fra løbet i USA, som du kan se eksempler på nederst i artiklen.

Eksempelvis har den engelske fodboldstjerne David Beckham fundet vej til søndagens pit sammen med NFL-ikonet Tom Brady.

Tom Brady (tv.) og David Beckham. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Tom Brady (tv.) og David Beckham. Foto: BRIAN SNYDER

Derudover er basketball-legenden Michael Jordan også ankommet, ligesom tennisstjernen Serena Williams ligeledes er på plads.

Det er dog ikke kun superstjerner fra sportens verden, der har tænkt sig at bruge deres søndag på at se Kevin Magnussen og co. folde sig ud.

For også store musiknavne som Shawn Mendes og rapperen DJ Khaled har allerede meldt deres ankomst.

Det samme gælder Hollywood-skuespillerne Ashton Kutcher og Michael Douglas, som også netop har taget en tur rundt i pitten på banen i Miami.

Søndagens grand prix er historisk i den forstand, at det er første gang nogensinde, at Miami er vært for et Formel 1-grand prix.

Her starter danske Kevin Magnussen dog noget skuffende som nummer 16 efter en skidt kvalifikation.

Michael Jordan er på plads. Foto: Mark Thompson Vis mere Michael Jordan er på plads. Foto: Mark Thompson

Geri Horner og Serena Williams. Foto: Mark Thompson Vis mere Geri Horner og Serena Williams. Foto: Mark Thompson

Ashton Kutcher. Foto: Mark Thompson Vis mere Ashton Kutcher. Foto: Mark Thompson

DJ Khaled. Foto: Jared C. Tilton Vis mere DJ Khaled. Foto: Jared C. Tilton