En kop kaffe – med en sjat mælk.

Den kombination bliver skænket og drukket millionvis af gange i Danmark hver eneste dag, men langt de fleste danske mælkekaffedrikkere begår ifølge kaffeekspert en afgørende fejl.

»Det er et typisk problem i den verden, vi lever i. Vi vil gerne drikke fantastisk kaffe, men samtidig efterspørger forbrugerne noget, som ikke nødvendigvis matcher kaffens smag og aromaer,« som Søren Stiller, der har vundet DM i kaffe otte gange, udtrykker det til B.T.

En ny undersøgelse fra Arla Pro viser nemlig følgende:

28 procent af danske mælkekaffedrikkere foretrækker minimælk (0,4 procent fedt).

18 procent foretrækker letmælk (1,5 procent fedt).

18 procent foretrækker sødmælk (3,5 procent fedt).

15 procent foretrækker skummetmælk (0,1 procent fedt).

Og her er det fedtprocenten i de forskellige mælketyper, som man skal lægge mærke.

»Hele ideen med at putte mælk i kaffe er at løfte og komplimentere kaffens smag og aromaer,« forklarer Søren Stiller:

»Så snart man kommer under smertegrænsen på 2,5 procent fedtstof, bidrager mælken ikke længere til smagen. Så gør man egentlig bare mængden af væske større. Det svarer lidt til at gå ind på en restaurant og vælge en fedtfattig margarine til saucen.«

Ja, det betyder også omvendt, at danskerne ifølge kaffeeksperten i udbredt grad burde bruge sødmælk til at spæde kaffen op med, hvis smagsoplevelsen skal være i fokus.

Tænker du over, hvilken mælk du bruger i kaffen?

For så rammer man den rette »cremede konsistens og dessertagtige mundfølelse«.

Samtidig mener Søren Stiller, der også er indehaver er kaffebaren Stiller's Coffee i Aarhus, at mange kaffedrikkere – og kaffebryggere – også mangler at zoome ind på et andet afgørende forhold, når det kommer til brugen af mælk i kaffe

»Mange har heller ikke truffet et bevidst valg om mængden. Der kan være stor forskel på, hvor meget mælk man skal bruge. Er det en mild og rund kaffe, hælder man lidt mindre mælk i. Er den mere fyldig, hælder man mere mælk i,« siger han.

Kaffeeksperten erkender dog behovedet for kompromiser.

Søren Stiller har vundet DM i kaffe hele otte gange. Foto: Pr-foto Vis mere Søren Stiller har vundet DM i kaffe hele otte gange. Foto: Pr-foto

Han kan gå med til at lave eksempelvis den spanske cortado på letmælkens 1,5 fedtprocent, fordi det harmonerer med kaffens størrelse.

Og så serverer han såmænd også alternative mælketyper som havremælk i sin kaffebar, fordi efterspørgslen er der i en fedtforskrækket tid. Men han har smagstestet dem.

Undersøgelsen fra Arla Pro viser i øvrigt også, at der er geografiske forskelle på, om kaffen overhovedet skal være med mælk eller ej.

I Nordjylland er der således flest, der foretrækker den sort: 57 procent. Her vil kun 30 procent have mælk i.

Danskernes kaffeforbrug Det viser undersøgelsen fra Arla Pro også: 63 procent af danskerne drikker kaffe hver dag.

70 procent af dem drikker mindst tre kopper om dagen, 50 procent drikker mindst fire kopper.

47 procent vil have kaffen sort, 36 procent bruger mælke- eller plantedrik, 13 procent svinger afhængig af tid og sted.

45 procent af de adspurgte siger, at de drikker kaffe på grund af smagen. Undersøgelsen er baseret på cirka 2.000 webinterview.

Omvendt er det i København. I hovedstaden drikker flest mælkekaffe (45 procent), mens 38 procent helst vil have sort kaffe.

Så hvad er så bedst?

»For mig er der ikke noget, der er bedst. jeg kigger meget mere på, hvad jeg har til. Og nogle gange er det at drikke noget med mælk i, og andre gange har jeg lyst til en espresso eller en filterkaffe,« siger Søren Stiller.

Der er i øvrigt DM i kaffe i de kommende dage. Det finder sted 14.–16. april i Marketenderiet i Valby, København.