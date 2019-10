Når 39-årige Jens Hao stort set dagligt handler ind, gør han det i en supermarkedskæde, som danskerne netop har sendt ind på en placering som Danmarks ringeste.

Den vurdering flugter meget godt med Jens’ egne oplevelser. Han har faktisk ikke meget godt at sige om butikken, da B.T. taler med ham.

Det er Fakta, Jens handler i, og som for andet år i træk ender på en sidsteplads i Loyalty Groups kundemåling af de danske supermarkedskæder.

Og selvom Jens er stamkunde, kommer Faktas bundplacering ikke bag på ham.

»Jeg forstår godt folk. Jeg handler der, mest fordi jeg kommer forbi hver dag, men der er kedeligt derinde. Og de har ikke noget stort udvalg. Hvis jeg skal have kød eller købe stort ind, går jeg helst et andet sted hen.«

Kampen om at være den ringeste supermarkedskæde er faktisk relativt hård.

I forbindelse med undersøgelsen beder Loyalty Group kunderne vurdere supermarkedskæderne på syv parametre.

Ud af de vurderinger kommer der så en samlet loyalitetscore – og en samlet rangering af kæderne.

Fakta har den laveste score med 48,5 ud af 100.

Netto er tæt på at matche Faktas rangering med en score på 49,1.

Herefter følger Bilka, Lokal/Dagli’Brugsen, Aldi og Føtex på listen over de seks kæder, som danskerne har givet den hårdeste medfart.

Der er mange gode grunde til, at Fakta ender som bundskraber, mener Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

FAKTA: Her er de seks nederste supermarkeder I parentesen er angivet kædens indekstal. Det højeste mulige tal at opnå er 100. 6: Føtex (58,9) 7: Aldi (58,3) 8: Lokal/Dagli’Brugsen (57,5) 9: Bilka (51,8) 10: Netto: (49,1) 11: Fakta (48,5)

»Fakta mangler simpelthen den magi, der skal være, hvis man vil være en rigtig discountbutik. Coop har ikke satset på Fakta helhjertet, og det lider kæden under,« siger Bruno Christensen:

»Man har rigtig svært ved at finde ud af, hvad man vil. Man vil godt være discountbutik, men er ikke aggressiv på prisen. Så de lykkedes ikke med at være billigere, nemmere eller sjovere end andre kæder.«

Fakta har da også været igennem en række hårde år.

Mellem 2014 og 2019 har Fakta i runde tal drejet nøglen om på 90 butikker og haft et samlet underskud, der løber op i mere end en halv milliard kroner.

Identitetskrisen er så omfattende, at man nu er gået i gang med at teste et nyt koncept og navn – Coop Hverdag – som måske helt skal ende med at erstatte Fakta.

Og senest led Fakta så nederlag i Danmarks største pristjek af dagligvarer i B.T., da kæden kom ud som den dyreste af landets fem discountkæder.

I Coop, der driver Fakta, erkender man, at ligger en stor opgave og venter.

»Fakta er inde i en transformation, hvor vi arbejder på en lang række områder for at hæve niveauet,« siger Jens Juul Nielsen, pressechef for Coop:

FAKTA: Sådan er undersøgelsen lavet FAKTA: Sådan er undersøgelsen lavet Loyalty Group har i alt spurgt 3.087 repræsentativt udvalgte danskere om at vurdere supermarkedskæderne på syv parametre. Parametrene er: Tilgængelighed, servicekvalitet, produktkvalitet, værdi for pengene, tillid, økologi og image. Til hvert parameter er underspørgsmål, som respondenten svarer på, og ud fra de svar udregnes et indekstal til hvert parameter. Indekstallet går fra 0 til 100. Ud fra respondenternes svar i hver kategori udregnes et samlet indextal for hver kæde, som danner grundlag for en samlet rangering af kæderne.

»Det ser vi resultatet af i vores egne kundemålinger, og vi forventer også, at vi kommer op ad denne liste de kommende år.«

Han fortæller blandt andet, at Fakta arbejder med at forbedre varesortimentet i kæden – og at man nu også sænker priserne efter B.T.s seneste pristjek.

»Vi arbejder hen imod at være et lavprissupermarked, der kan matche alle de andre kæder på prisen, og hvor vi samtidig løfter varekvaliteten,« siger Jens Juul Nielsen:

»Så det er et arbejde, vi er i fuld gang med.«