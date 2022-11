Lyt til artiklen

Falske mails og hjemmesider, der vil lokke dig til at klikke for at franarre dig og misbruge dine data – det, der også bliver kaldt phishing.

Black friday er en fest for tilbudsjægere – men også for netsvindlere, der erfaringsmæssigt skruer op for aktiviteterne i tiden op til den store handelsdag.

Derfor er der netop nu grund til at være ekstra opmærksom, før man klikker ’betal’ i webshoppen, opfordrer privatdirektør i forsikringsselskabet Alm. Brand Group, Hjalte Laursen, i en pressemeddelelse.

»Der er mange ting, vi bør være opmærksomme på for at skabe tryghed omkring black friday. Det kan for eksempel være, at yngre generationer giver bedste- og oldeforældre en hjælpende hånd, når de skal shoppe online til børnebørnene op til jul. Men svindlerne bliver hele tiden dygtigere, så vi kan alle falde i fælden, hvis vi ikke passer på,« siger han.

4 tips – det skal du holde øje med Tjek ’Om os’ på hjemmesiden. Lyder den amatøragtig eller mangler den helt?

Ekstremt billige mærkevarer – er det simpelthen for godt til at være sandt?

Sprogfejl – mange fupbutikker bruger maskinoversættelser, og det ses!

Underlige web-adresser, der ikke stemmer overens med de varer, der udbydes. Kilde: Alm. Brand Group

En hovedregel er, at man bruger sin sunde fornuft og forholder sig kritisk. Hvis tilbuddene er for gode til at være sande, er det ifølge Hjalte Laursen en god idé at holde sig væk.

Måske får du aldrig den vare, du har bestilt. Måske er den urimeligt forsinket. Måske modtager du en forkert vare. Måske er den leverede vare defekt. Her kan der både være tale om svindel og om butikker med tvivlsom service.

Hold derfor øje med, om hjemmesiden er e-mærket.

Hvis uheldet er ude, kan man kontakte sin bank ved mistanke om svindel, så betalingen kan standses.