Kasper Hjulmand og DBU mødte ikke op, da de havde en enestående mulighed for at få indflydelse på FIFAs måde at afholde VM på.

FIFA ville evaluere VM-turneringen i Qatar, som præsident Gianni Infantino kalder den bedste slutrunde til dato, men selvom DBU siger, at de vil søge indflydelse i FIFA-regi, så missede de en oplagt chance i Doha, hvor diskussionerne foregik uden danske input.

Alle deltagerlandene kunne stille med deres cheftræner og en teknisk direktør, hvilket betød, at store navne som Didier Deschamps, Gareth Southgate, Ronald Koeman og den vindende argentiner Lionel Scaloni troppede op i Doha 8. og 9. maj. Det fortæller FIFA på deres egen hjemmeside.

Kasper Hjulmand var ikke til stede, da han var forhindret af andre aktiviteter, lyder det fra DBU.

Præsident Infantino havde indbudt til evalueringsmøde i Qatar.

Der savnes lige nu svar på, hvem der kan betegnes som teknisk direktør i DBU, og hvorfor denne person heller ikke har kunnet deltage.

B.T. ville desuden gerne vide nærmere om, hvad landstrænerens andre aktiviteter indebar, samt hvorfor mødet med FIFA og de andre toptrænere ikke blev prioriteret over dem.

Det er der ikke kommet svar på fra DBUs side.

Under VM rettede de hård kritik mod FIFA i forbindelse med sagen om 'One Love'-armbindet, som anførerne pludselig ikke måtte have på under VM-kampene.

Det står der i DBU-bestyrelsen referat Vil søge indflydelse DBU-ledelsen og den sportslige afdeling har evalueret slutrunden i Qatar, og i et referat fra seneste bestyrelsesmøde fremgår følgende: 'I fremtiden vil vi fortsat søge indflydelse, hvor beslutningerne træffes, ex FIFA og UEFA, og samarbejde med ligesindede forbund, men også dem, der ikke deler alle DBUs holdninger og værdier.'

Under VM stod det i øvrigt klart, at Hjulmand ikke følte sig tilpas i Qatar.

»Det giver mig uro som menneske. Jeg bruger alt for lang tid hver dag på at finde ud af, hvordan jeg skal håndtere det her. Der er så meget, jeg har lyst til at sige. Der er så meget, jeg har lyst til at gøre,« sagde Kasper Hjulmand på et pressemøde i VM-landet.

»Jeg går rundt om mig selv, og jeg har svært ved at finde mig selv i det her.«

I DBU-evalueringen af VM-slutrunden lyder det, at 'debatten om Qatar og menneskerettigheder fyldte for meget for træner og spillere og forstyrrede de sportslige forberedelser'.

Der var en række store trænernavne til stede i Doha.

Ørkenlandet lovede før VM forbedringer for samfundets laveste arbejderklasser, der tæller millioner af migrantarbejdere.

Men nu er arbejdet med forbedringer ophørt, fortalte otte globale fagforbund med skuffet mine tilbage i marts.