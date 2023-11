For knap to uger siden var han den altoverskyggende skurk mod Manchester United.

I mellemtiden har FCKs Jordan Larsson jagtet genrejsningen, og den fik han i høj grad i søndagens opgør mod Randers, hvor han ellers startede på bænken.

Her fik svenskeren en hovedrolle i den hårdt tilkæmpede 4-2 sejr - efter næsten tre målløse måneder, hvor han ikke har scoret i en officiel kamp. Det kan du se i toppen af artiklen.

»Det er sindssygt køligt sparket ind (...) Det er et lidt mærkeligt mål. Det ser både meget smukt ud, men også lidt uakademisk, fordi han vælter lige efter, han har lavet det,« lyder det fra Frederik Gernigon i B.T.-podcasten 'Transfervinduet - ugens rapport.'

Jordan Larsson sparkede FCK foran 3-2 mod Randers, da han vippede bolden forbi Patrik Carlgren.

»Det var en mand, der trængte til lidt genrejsning, og det synes jeg, at han fik.«

Man skal spole tiden tilbage til tirsdag 15. august for at finde sporet af Larssons seneste scoring for FCKs førstehold. Det var i Champions League-kvalifikationen mod Sparta Prag i sommer, hvor han fik en kanon sæsonstart.

Siden da har det dog været mere ned- end optur for Larsson på det personlige plan, og det kulminerede med det brændte straffespark i overtiden på Old Trafford, der sendte en 1-0-sejr i favnen på Manchester United.

»Han har været sløjt kørende i efteråret, man har kunnet se, at han er i spillemæssig krise efter en flyvende sæsonstart. Han scorede i juli og i Europa i august, men her i efteråret er det ikke blevet til meget for ham, så det her var meget vigtigt for ham. Det er også vigtigt, at FCK får ham i gang på målscoringsfronten,« siger Steffen Gronemann og tilføjer om målet.

»Det er sindssygt godt, det ved vi, han kan. Han er virkelig en god afslutter.«

